BH terá mais chuva nesta sexta (27/2)? Veja a previsão do tempo

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A chuva não deu trégua a Belo Horizonte nesta semana e nesta sexta-feira (27/2) o cenário não será diferente, segundo a Defesa Civil de BH.

Conforme a previsão, o dia é de céu encoberto a nublado com pancadas de chuva, por vezes fortes, a qualquer hora e que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.

A temperatura mínima registrada nesta sexta-feira foi de 18,9°C, às 6h, na Estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 20,6°C. A máxima pode chegar a 25°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 70%, à tarde.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a média climatológica de precipitações é de 177,7 milímetros (mm) para cada regional em fevereiro.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1mm por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

No entanto, entre a tarde dessa quinta-feira (26/2) e a manhã desta sexta, a Região Barreiro registrou mais da metade de chuva esperada para todo o mês. A regional contabilizou 103,4mm, que representa 58,2% do total estimado.

Na Região Centro-Sul, a marca foi semelhante. Entre às 17h30 de ontem e às 5h30 desta sexta, a regional teve chuva de 85,6mm, que significa 48,2% do total esperado.

A quantidade de chuva é ainda mais expressiva quando analisado o período de duras horas durante a madrugada. Entre 0h e 2h desta sexta, foram 70,4mm no Barreiro e 68mm no Centro-Sul.

Mínimas registradas por regional em 27/2

Barreiro: 19,3 °C, à 1h.

Centro-Sul: 19,6 °C, à 0h40.

Oeste: 18,9 °C, com sensação térmica de 20,6 °C, às 6h.

Pampulha: 21 °C, com sensação térmica de 23,2 °C, às 5h.

Acumulado de chuvas em BH entre 17h30 de 26/2 e 5h30 de 27/2

Barreiro: 103,4 (58,2%)



Centro-Sul: 85,6 (48,2%)



Hipercentro: 11,4 (6,4%)



Leste: 10,8 (6,1%)



Nordeste: 22,2 (12,5%)



Noroeste: 11,6 (6,5%)



Norte: 13,2 (7,4%)



Oeste: 15 (8,4%)



Pampulha: 14,4 (8,1%)



Venda Nova: 20,8 (11,7%)

O que fazer em caso de chuva?

A Defesa Civil de BH recomenda que, em caso de chuva forte, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações