BH terá mais chuva nesta sexta (27/2)? Veja a previsão do tempo
Algumas regionais de Belo Horizonte registraram mais do que o dobro da chuva esperada para todo o mês. Confira a previsão do tempo completa
A chuva não deu trégua a Belo Horizonte nesta semana e nesta sexta-feira (27/2) o cenário não será diferente, segundo a Defesa Civil de BH.
Conforme a previsão, o dia é de céu encoberto a nublado com pancadas de chuva, por vezes fortes, a qualquer hora e que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.
A temperatura mínima registrada nesta sexta-feira foi de 18,9°C, às 6h, na Estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 20,6°C. A máxima pode chegar a 25°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 70%, à tarde.
De acordo com a Defesa Civil de BH, a média climatológica de precipitações é de 177,7 milímetros (mm) para cada regional em fevereiro.
Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1mm por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.
No entanto, entre a tarde dessa quinta-feira (26/2) e a manhã desta sexta, a Região Barreiro registrou mais da metade de chuva esperada para todo o mês. A regional contabilizou 103,4mm, que representa 58,2% do total estimado.
Na Região Centro-Sul, a marca foi semelhante. Entre às 17h30 de ontem e às 5h30 desta sexta, a regional teve chuva de 85,6mm, que significa 48,2% do total esperado.
A quantidade de chuva é ainda mais expressiva quando analisado o período de duras horas durante a madrugada. Entre 0h e 2h desta sexta, foram 70,4mm no Barreiro e 68mm no Centro-Sul.
Mínimas registradas por regional em 27/2
Barreiro: 19,3 °C, à 1h.
Centro-Sul: 19,6 °C, à 0h40.
Oeste: 18,9 °C, com sensação térmica de 20,6 °C, às 6h.
Pampulha: 21 °C, com sensação térmica de 23,2 °C, às 5h.
Acumulado de chuvas em BH entre 17h30 de 26/2 e 5h30 de 27/2
- Barreiro: 103,4 (58,2%)
- Centro-Sul: 85,6 (48,2%)
- Hipercentro: 11,4 (6,4%)
- Leste: 10,8 (6,1%)
- Nordeste: 22,2 (12,5%)
- Noroeste: 11,6 (6,5%)
- Norte: 13,2 (7,4%)
- Oeste: 15 (8,4%)
- Pampulha: 14,4 (8,1%)
- Venda Nova: 20,8 (11,7%)
O que fazer em caso de chuva?
A Defesa Civil de BH recomenda que, em caso de chuva forte, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.
Recomendações
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).