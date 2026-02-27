‘Parece que é um pesadelo’, diz prima de criança soterrada em Juiz de Fora
Familiares de crianças que foram soterradas seguem em busca dos corpos e esperam encerrar a angústia. Cidade enfrenta tragédia depois de temporal
compartilheSIGA
Na medida em que os dias passam, o número de corpos soterrados na tragédia de Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, aumenta. Segundo última atualização do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), 58 pessoas foram encontradas mortas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A angústia dos familiares das vítimas que ainda estão desaparecidas também cresce. De acordo com a cozinheira Josiane Aparecida Teodoro do Nascimento, prima da pequena Sophia, de apenas 6 anos, cujo corpo foi encontrado na manhã desta sexta-feira (27/2), a família vive um pesadelo.
Além de Sophia, Josiane também perdeu outros familiares, como a tia e o namorado dessa tia e outra prima, que foram soterrados no Bairro Paineiras – um dos mais atingidos pelos deslizamentos no início da semana. O primo de 9 anos, Pietro, segue desaparecido, causando ainda mais angústia à família. Embora o momento seja de tristeza, a cozinheira relata que não encontrar o menino é ainda pior. Segundo ela, não poder proporcionar um enterro digno aos familiares impede a conclusão desse ciclo de dor.
Leia Mais
“Uma tristeza muito grande. Parece que [a gente] tá num pesadelo. Que a gente vai acordar qualquer momento e não ser nada disso. Mas, infelizmente, não é assim. Nossa família tá acabada, destruída. Então, nossa expectativa agora é encontrar o Pietro, pra gente poder acabar esse sofrimento”, disse.
De acordo com ela, o sofrimento será para o resto da vida, pois a tragédia deixará marcas profundas nos familiares. Josiane conta que uma força-tarefa foi montada entre vizinhos e familiares para ajudar nas buscas. Além deles, bombeiros, integrantes do Exército Brasileiro e voluntários atuam em meio aos escombros para encontrar vestígios dos desaparecidos.
Na ação desta sexta-feira, baldes e caminhões-pipa estão sendo usados para amolecer o barro e escombros e facilitar a remoção. Uma calha foi criada com telhas e placas de metal para formar um extravasamento por onde descem a lama e os detritos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Juiz de Fora entrou em estado de calamidade na terça-feira (24/2). Até as 7h desta sexta-feira, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) divulgou que 58 pessoas morreram e três estão desaparecidas. O decreto é válido por seis meses.