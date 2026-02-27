Assine
overlay
Início Gerais
PESADELO SEM FIM

‘Parece que é um pesadelo’, diz prima de criança soterrada em Juiz de Fora

Familiares de crianças que foram soterradas seguem em busca dos corpos e esperam encerrar a angústia. Cidade enfrenta tragédia depois de temporal

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Mateus Parreiras
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran
27/02/2026 10:05

compartilhe

SIGA
x
Bairro paineiras foi um dos mais atingidos na tragédia de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira
Bairro paineiras foi um dos mais atingidos na tragédia de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira crédito: Túlio Santos/EM/DA Press

Na medida em que os dias passam, o número de corpos soterrados na tragédia de Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, aumenta. Segundo última atualização do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), 58 pessoas foram encontradas mortas. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A angústia dos familiares das vítimas que ainda estão desaparecidas também cresce. De acordo com a cozinheira Josiane Aparecida Teodoro do Nascimento, prima da pequena Sophia, de apenas 6 anos, cujo corpo foi encontrado na manhã desta sexta-feira (27/2), a família vive um pesadelo.

Além de Sophia, Josiane também perdeu outros familiares, como a tia e o namorado dessa tia e outra prima, que foram soterrados no Bairro Paineiras – um dos mais atingidos pelos deslizamentos no início da semana. O primo de 9 anos, Pietro, segue desaparecido, causando ainda mais angústia à família. Embora o momento seja de tristeza, a cozinheira relata que não encontrar o menino é ainda pior. Segundo ela, não poder proporcionar um enterro digno aos familiares impede a conclusão desse ciclo de dor.

Leia Mais

“Uma tristeza muito grande. Parece que [a gente] tá num pesadelo. Que a gente vai acordar qualquer momento e não ser nada disso. Mas, infelizmente, não é assim. Nossa família tá acabada, destruída. Então, nossa expectativa agora é encontrar o Pietro, pra gente poder acabar esse sofrimento”, disse.

De acordo com ela, o sofrimento será para o resto da vida, pois a tragédia deixará marcas profundas nos familiares. Josiane conta que uma força-tarefa foi montada entre vizinhos e familiares para ajudar nas buscas. Além deles, bombeiros, integrantes do Exército Brasileiro e voluntários atuam em meio aos escombros para encontrar vestígios dos desaparecidos.

Na ação desta sexta-feira, baldes e caminhões-pipa estão sendo usados para amolecer o barro e escombros e facilitar a remoção. Uma calha foi criada com telhas e placas de metal para formar um extravasamento por onde descem a lama e os detritos.

Cerca de 20 casas foram atingidas pela lama, pedras e toras de madeira das árvores arrancadas-Túlio Santos/EM/DA Press
Cerca de 20 casas foram atingidas pela lama, pedras e toras de madeira das árvores arrancadas Túlio Santos/EM/DA Press
Inúmeras pessoas foram soterradas em deslizamentos e desabamentos-Túlio Santos/EM/DA Press
Inúmeras pessoas foram soterradas em deslizamentos e desabamentos Túlio Santos/EM/DA Press
Moradores do Bairro Paineiras recuperam pertences depois de abandonar casas-Túlio Santos/EM/DA Press
Moradores do Bairro Paineiras recuperam pertences depois de abandonar casas Túlio Santos/EM/DA Press
Escavadeiras retiram lama de ruas atingidas por deslizamento em Juiz de Fora-Túlio Santos/EM/DA Press
Escavadeiras retiram lama de ruas atingidas por deslizamento em Juiz de Fora Túlio Santos/EM/DA Press
Escavadeiras retiram lama de ruas atingidas por deslizamento em Juiz de Fora-Túlio Santos/EM/DA Press
Escavadeiras retiram lama de ruas atingidas por deslizamento em Juiz de Fora Túlio Santos/EM/DA Press
Escavadeiras retiram lama de ruas atingidas por deslizamento em Juiz de Fora-Túlio Santos/EM/DA Press
Escavadeiras retiram lama de ruas atingidas por deslizamento em Juiz de Fora Túlio Santos/EM/DA Press
Escavadeiras retiram lama de ruas atingidas por deslizamento em Juiz de Fora-Túlio Santos/EM/DA Press
Escavadeiras retiram lama de ruas atingidas por deslizamento em Juiz de Fora Túlio Santos/EM/DA Press
Inúmeras pessoas foram soterradas em deslizamentos e desabamentos-Túlio Santos/EM/DA Press
Inúmeras pessoas foram soterradas em deslizamentos e desabamentos Túlio Santos/EM/DA Press
Cerca de 20 casas foram atingidas pela lama, pedras e toras de madeira das árvores arrancadas-Túlio Santos/EM/DA Press
Cerca de 20 casas foram atingidas pela lama, pedras e toras de madeira das árvores arrancadas Túlio Santos/EM/DA Press
Cerca de 20 casas foram atingidas pela lama, pedras e toras de madeira das árvores arrancadas-Túlio Santos/EM/DA Press
Cerca de 20 casas foram atingidas pela lama, pedras e toras de madeira das árvores arrancadas Túlio Santos/EM/DA Press
Escadaria no fim da Rua do Carmelo, no Bairro Paineiras, em Juiz de Fora-Túlio Santos/EM/DA Press
Escadaria no fim da Rua do Carmelo, no Bairro Paineiras, em Juiz de Fora Túlio Santos/EM/DA Press
Escadaria no fim da Rua do Carmelo, no Bairro Paineiras, em Juiz de Fora-Túlio Santos/EM/DA Press
Escadaria no fim da Rua do Carmelo, no Bairro Paineiras, em Juiz de Fora Túlio Santos/EM/DA Press
Corpo de Bombeiros contabilizou 30 mortes até a manhã desta quarta-feira (25/2)-Túlio Santos/EM/DA Press
Corpo de Bombeiros contabilizou 30 mortes até a manhã desta quarta-feira (25/2) Túlio Santos/EM/DA Press
Corpo de Bombeiros contabilizou 30 mortes até a manhã desta quarta-feira (25/2)-Túlio Santos/EM/DA Press
Corpo de Bombeiros contabilizou 30 mortes até a manhã desta quarta-feira (25/2) Túlio Santos/EM/DA Press
Corpo de Bombeiros contabilizou 30 mortes até a manhã desta quarta-feira (25/2)-Túlio Santos/EM/DA Press
Corpo de Bombeiros contabilizou 30 mortes até a manhã desta quarta-feira (25/2) Túlio Santos/EM/DA Press
Um homem morreu no edifício de três andares que desabou-Túlio Santos/EM/DA Press
Um homem morreu no edifício de três andares que desabou Túlio Santos/EM/DA Press
Um homem morreu no edifício de três andares que desabou-Túlio Santos/EM/DA Press
Um homem morreu no edifício de três andares que desabou Túlio Santos/EM/DA Press
Temporal na Zona da Mata deixa mortos, desaparecidos, desabrigados e desalojados-Túlio Santos/EM/DA Press
Temporal na Zona da Mata deixa mortos, desaparecidos, desabrigados e desalojados Túlio Santos/EM/DA Press
Temporal na Zona da Mata deixa mortos, desaparecidos, desabrigados e desalojados-Túlio Santos/EM/DA Press
Temporal na Zona da Mata deixa mortos, desaparecidos, desabrigados e desalojados Túlio Santos/EM/DA Press
Temporal na Zona da Mata deixa mortos, desaparecidos, desabrigados e desalojados-Túlio Santos/EM/DA Press
Temporal na Zona da Mata deixa mortos, desaparecidos, desabrigados e desalojados Túlio Santos/EM/DA Press
Prefeitura de Juiz de Fora contabiliza mais de 3.500 desabrigados e desalojados. Números seguem em atualização-Túlio Santos/EM/DA Press
Prefeitura de Juiz de Fora contabiliza mais de 3.500 desabrigados e desalojados. Números seguem em atualização Túlio Santos/EM/DA Press
Moradores do Bairro Paineiras recuperam pertences depois de abandonar casas-Túlio Santos/EM/DA Press
Moradores do Bairro Paineiras recuperam pertences depois de abandonar casas Túlio Santos/EM/DA Press
Moradores do Bairro Paineiras recuperam pertences depois de abandonar casas-Túlio Santos/EM/DA Press
Moradores do Bairro Paineiras recuperam pertences depois de abandonar casas Túlio Santos/EM/DA Press

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Juiz de Fora entrou em estado de calamidade na terça-feira (24/2). Até as 7h desta sexta-feira, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) divulgou que 58 pessoas morreram e três estão desaparecidas. O decreto é válido por seis meses.

Tópicos relacionados:

chuva corpo-de-bombeiros deslizamento juiz-de-fora minas-gerais temporal zona-da-mata

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay