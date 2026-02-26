Mãe busca informações sobre filho desaparecido há três dias em Juiz de Fora

Aline Agostinho Leite, moradora de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, busca informações sobre o filho, Rafael Agostinho Leite, morador do Bairro Vitorino Braga, de Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, local atingido pelos temporais nesta semana. De acordo com a mãe, ele não retorna os contatos há três dias.

Segundo ela, Rafael costuma visitar o irmão Pedro Henrique todos os dias para tomar café, só que deixou de fazer isso nessa semana. A mãe afirmou que sente vontade de ir até Juiz de Fora buscar pelo filho, mas o caos vivenciado pela cidade da Zona da Mata a impede de ir lá.

O tio do rapaz desaparecido foi visitar o local em que o sobrinho morava para averiguar se estava tudo bem com o parente, só que, quando chegou próximo à residência, houve um deslizamento de terra que destruiu algumas casas no Bairro Vitorino Braga e impediu que ele chegasse ao lugar.

A família preferiu, nesse momento, não protocolar o boletim de ocorrência e esperar até o final da tarde desta quinta-feira (26/2) para acionar os órgãos de segurança. Pedro Henrique informou ao Estado de Minas que o irmão costuma "sumir" em alguns momentos, por isso esperou para procurar pelas autoridades.

Informações sobre o paradeiro de Rafael podem ser repassadas para Aline pelo telefone (22) 98848-1940.

Chuva intensa agravou cenário já crítico

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o número de vítimas das chuvas que atingiram Juiz de Fora e Ubá chegou a 59 na tarde desta quinta-feira. Em Juiz de Fora são 53 mortes confirmadas e 13 pessoas seguem desaparecidas.

Na noite de quarta-feira (25/2), o município foi novamente atingido por um temporal. Entre as 16h e as 22h foram registrados 113 milímetros de chuva, quase dois terços da média histórica prevista para fevereiro (170,3 mm), concentrados em poucas horas. O novo episódio agravou danos já existentes, ampliou áreas de risco, provocou deslizamentos e aumentou a instabilidade do solo em bairros como o Jardim Natal.

Enquanto equipes de resgate e a Defesa Civil seguem mobilizadas, moradores vivem sob tensão, atentos a cada estalo vindo das encostas e ao nível dos córregos, que continuam ameaçando o que restou das estruturas.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice