Assine
overlay
Início Gerais
DESAPARECIDO

Mãe busca informações sobre filho desaparecido há três dias em Juiz de Fora

A cidade na Zona da Mata está em estado de calamidade pública e o sumiço do parente nesse contexto deixou a família preocupada

Publicidade
Carregando...
RS
Rafael Silva*
RS
Rafael Silva*
Repórter
26/02/2026 20:23

compartilhe

SIGA
x
Rafael Agostinho Leite reside em bairro atingido pelas chuvas em Juiz de Fora e não dá sinais a família há três dias
Rafael Agostinho Leite reside em bairro atingido pelas chuvas em Juiz de Fora e não responde os parentes há três dias crédito: Redes sociais / Reprodução

Aline Agostinho Leite, moradora de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, busca informações sobre o filho, Rafael Agostinho Leite, morador do Bairro Vitorino Braga, de Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, local atingido pelos temporais nesta semana. De acordo com a mãe, ele não retorna os contatos há três dias. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo ela, Rafael costuma visitar o irmão Pedro Henrique todos os dias para tomar café, só que deixou de fazer isso nessa semana. A mãe afirmou que sente vontade de ir até Juiz de Fora buscar pelo filho, mas o caos vivenciado pela cidade da Zona da Mata a impede de ir lá.  

Leia Mais

O tio do rapaz desaparecido foi visitar o local em que o sobrinho morava para averiguar se estava tudo bem com o parente, só que, quando chegou próximo à residência, houve um deslizamento de terra que destruiu algumas casas no Bairro Vitorino Braga e impediu que ele chegasse ao lugar. 

A família preferiu, nesse momento, não protocolar o boletim de ocorrência e esperar até o final da tarde desta quinta-feira (26/2) para acionar os órgãos de segurança. Pedro Henrique informou ao Estado de Minas que o irmão costuma "sumir" em alguns momentos, por isso esperou para procurar pelas autoridades. 

Informações sobre o paradeiro de Rafael podem ser repassadas para Aline pelo telefone (22) 98848-1940. 

Chuva intensa agravou cenário já crítico

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o número de vítimas das chuvas que atingiram Juiz de Fora e Ubá chegou a 59 na tarde desta quinta-feira. Em Juiz de Fora são 53 mortes confirmadas e 13 pessoas seguem desaparecidas.

Na noite de quarta-feira (25/2), o município foi novamente atingido por um temporal. Entre as 16h e as  22h foram registrados 113 milímetros de chuva, quase dois terços da média histórica prevista para fevereiro (170,3 mm), concentrados em poucas horas. O novo episódio agravou danos já existentes, ampliou áreas de risco, provocou deslizamentos e aumentou a instabilidade do solo em bairros como o Jardim Natal.

Enquanto equipes de resgate e a Defesa Civil seguem mobilizadas, moradores vivem sob tensão, atentos a cada estalo vindo das encostas e ao nível dos córregos, que continuam ameaçando o que restou das estruturas. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

Tópicos relacionados:

chuvas-em-minas desaparecimento juiz-de-fora zona-da-mata

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay