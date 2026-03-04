BR-381: acidente entre duas carretas interdita os dois sentidos da rodovia

Um acidente envolvendo duas carretas interditou os dois sentidos da BR-381 na manhã desta quarta-feira (4/3), em São Gonçalo do Rio Abaixo (MG), na Região Central do estado.

Segundo a concessionária Nova 381, responsável pelo trecho, a batida ocorreu no km 370, no sentido Governador Valadares.

As primeiras informações indicam que uma pessoa ficou ferida, mas com ferimentos leves, apesar da gravidade das imagens registradas no local.

Depois do atendimento da ocorrência, os veículos foram removidos da pista e o trânsito começou a ser normalizado.

Matéria em atualização