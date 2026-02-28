Assine
ACIDENTE DE TRÂNSITO

Carreta cai em valeta e interdita BR-381 neste sábado (28/2)

Acidente aconteceu próximo a João Monlevade (MG), na divisa com a BR-262, sentido Governador Valadares, na noite deste sábado (28/2)

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
28/02/2026 19:57

Três caminhões tentam retirar carreta que ficou presa em uma vala na BR-381 neste sábado (28/2)
Três caminhões tentam retirar carreta que ficou presa em uma vala na BR-381 neste sábado (28/2) crédito: Wellington Barbosa/EM/DA Press

Uma carreta carregada com produto corrosivo caiu em uma vala na BR-381, em João Monlevade (MG), na Região Central do estado, e interditou a rodovia na noite deste sábado (28/2).

Conforme apuração do Estado de Minas, a pista está fechada nos dois sentidos e grande congestionamento começa a ser formar. A recomendação é que motoristas evitem o trecho e procurem rotas alternativas em aplicativos de navegação.

Três caminhões tentam puxar o veículo. Relatos indicam que ela entrou no vão às 13h.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e concessionária Nova 381, responsável pelo trecho, atuam no local.

