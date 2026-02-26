Assine
overlay
Início Gerais
TRISTEZA

Motorista de carreta morre ao despencar em ribanceira na BR-040

Acidente ocorreu em Itabirito (MG); carreta caiu fora da pista no sentido Rio

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
26/02/2026 10:31

compartilhe

SIGA
x
Equipes da concessionária foram acionadas e atuaram com viatura de inspeção, guincho e ambulância
Equipes da concessionária foram acionadas e atuaram com viatura de inspeção, guincho e ambulância crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um motorista morreu quando a carreta que dirigia despencou em uma ribanceira na madrugada desta quinta-feira (26/2), na BR-040, em Itabirito (MG), na Região Central do estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a concessionária EPR Via Mineira, o acidente ocorreu por volta de 3h40, no km 589 da rodovia, no sentido Rio de Janeiro. A pista não precisou ser interditada, já que a carreta caiu fora da via.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o veículo tombado em meio ao mato, distante da pista.

Leia Mais

Equipes da concessionária foram acionadas e atuaram com viatura de inspeção, guincho e ambulância.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Científica também foram chamadas para atender a ocorrência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A EPR Via Mineira informou, em nota, que se solidariza com os familiares da vítima e reforçou que o telefone 0800 003 1040 está disponível 24 horas para emergências e informações na rodovia.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito br-040 itabirito minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay