Motorista de carreta morre ao despencar em ribanceira na BR-040

Um motorista morreu quando a carreta que dirigia despencou em uma ribanceira na madrugada desta quinta-feira (26/2), na BR-040, em Itabirito (MG), na Região Central do estado.

Segundo a concessionária EPR Via Mineira, o acidente ocorreu por volta de 3h40, no km 589 da rodovia, no sentido Rio de Janeiro. A pista não precisou ser interditada, já que a carreta caiu fora da via.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o veículo tombado em meio ao mato, distante da pista.

Equipes da concessionária foram acionadas e atuaram com viatura de inspeção, guincho e ambulância.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Científica também foram chamadas para atender a ocorrência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A EPR Via Mineira informou, em nota, que se solidariza com os familiares da vítima e reforçou que o telefone 0800 003 1040 está disponível 24 horas para emergências e informações na rodovia.