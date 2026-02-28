Assine
SUSTO

Mecânico fica ferido após caminhão descer rua na Região Nordeste de BH

Profissional ficou preso embaixo do veículo após o dono dar a partida, desligar o motor e o caminhão descer rua abaixo

Quéren Hapuque
Quéren Hapuque
Repórter
28/02/2026 15:58

O homem estava consciente, apresentava escoriações e suspeita de fraturas em costelas
O homem estava consciente, apresentava escoriações e suspeita de fraturas em costelas

Um mecânico ficou ferido após um caminhão descer desgovernado a Rua Itaúna, na esquina com a Avenida Cristiano Machado, no bairro Colégio Batista, na Região Nordeste de Belo Horizonte. O acidente aconteceu às 10h40 deste sábado (28/2).

Guarnições do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foram acionadas para atender à ocorrência. No local, o caminhão perdeu o controle ao descer a via e colidiu contra uma árvore.

 

O mecânico, que realizava manutenção no veículo, ficou preso debaixo da cabine após o impacto. Os bombeiros realizaram o desencarceramento com cautela, devido ao risco de movimentação da estrutura do caminhão comprometer ainda mais a vítima.

A esposa do motorista do caminhão, que preferiu não se identificar, contou que o caminhão estava parado desde o dia anterior após apresentar uma falha mecânica. Segundo ela, a família, o marido e a filha, passaram a noite na casa da mãe dela, que mora na Avenida Cristiano Machado, e retornou pela manhã para verificar o veículo.

“Hoje a gente veio ver o caminhão. Ele não ligou de novo, então chamamos o mecânico. Quando o mecânico foi arrumar, pediu para o meu esposo dar a partida. O caminhão pegou. Depois ele mandou desligar. Na hora que desligou, o caminhão desceu ladeira abaixo”, relatou.

De acordo com a mulher, o marido estava dentro da cabine no momento em que o veículo começou a se movimentar. Ele ainda tentou acionar o freio, mas, ao perceber que não funcionaria, pulou do caminhão e caiu sobre um carro estacionado, conseguindo se salvar.

Ela afirmou ainda que o caminhão estava estacionado em trecho reto da via e que havia dois carros à frente. Para ela, o fato de o veículo ter atingido a árvore evitou uma tragédia maior. A família é de Uberlândia e seguia viagem de volta quando o problema mecânico ocorreu. O caminhão, um baú do tipo truque, estava vazio no momento do acidente e possui seguro, que deverá ser acionado.

Após o resgate, o homem foi encaminhado à Unidade de Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ele estava consciente, apresentava escoriações e havia suspeita de fraturas nas costelas e na perna esquerda.

