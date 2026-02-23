Assine
MG-010

Acidente com caminhão causa engavetamento na MG 10

Duas pessoas tiveram escoriações leves. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para prestar o atendimento

23/02/2026 17:57 - atualizado em 23/02/2026 18:05

Uma pista em primeiro plano, com uma espuma sob ela. Ao fundo da imagem, um caminhão branco encostado de lado na mureta
O acidente resultou em vazamento de combustível na pista crédito: CBMMG / Reprodução

Um caminhão acertou uma mureta na tarde desta segunda-feira (23/2) no Km 23, da MG-010, no Bairro Residencial Gran Park, em Vespasiano, na RMBH. O choque, no sentido Confins, provocou o engavetamento de outros veículos de passeio. Duas pessoas tiveram escoriações leves. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para prestar o atendimento. 

De acordo com informações dos bombeiros, a pista estava molhada e sujeita a aquaplanagem. O caminhoneiro tentou fazer o controle na descida da via, mas sem sucesso. O veículo deslizou sob a pista, perdeu o controle e atingiu a estrutura central de divisão da rodovia. Com o impacto, houve vazamento de combustível na estrada. 

Ainda segundo os bombeiros, por curiosidade, um carro de passeio reduziu a velocidade para ver o acidente e, provocou o engavetamento de dois veículos que vinham por atrás. O motorista que causou esse acidente fugiu do local. 

Os bombeiros depositaram serragem na via, sentido Confins, para impedir novos acidentes. A PM faz o controle de tráfego da pista. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima 

