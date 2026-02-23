Acidente com caminhão causa engavetamento na MG 10
Duas pessoas tiveram escoriações leves. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para prestar o atendimento
Um caminhão acertou uma mureta na tarde desta segunda-feira (23/2) no Km 23, da MG-010, no Bairro Residencial Gran Park, em Vespasiano, na RMBH. O choque, no sentido Confins, provocou o engavetamento de outros veículos de passeio. Duas pessoas tiveram escoriações leves. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para prestar o atendimento.
De acordo com informações dos bombeiros, a pista estava molhada e sujeita a aquaplanagem. O caminhoneiro tentou fazer o controle na descida da via, mas sem sucesso. O veículo deslizou sob a pista, perdeu o controle e atingiu a estrutura central de divisão da rodovia. Com o impacto, houve vazamento de combustível na estrada.
Ainda segundo os bombeiros, por curiosidade, um carro de passeio reduziu a velocidade para ver o acidente e, provocou o engavetamento de dois veículos que vinham por atrás. O motorista que causou esse acidente fugiu do local.
Os bombeiros depositaram serragem na via, sentido Confins, para impedir novos acidentes. A PM faz o controle de tráfego da pista.
*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima