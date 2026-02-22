MG: uma das mortas em acidente com lancha faria aniversário neste domingo

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma das vítimas da tragédia no Rio Grande, em Sacramento (MG), no Triângulo Mineiro, completaria 36 anos neste domingo (22/2). O acidente com a lancha deixou seis pessoas mortas na noite desse sábado (21/2). Viviane Aredes, mãe de Bento Aredes, de 4 anos, era irmã da primeira-dama de Patrocínio Paulista (SP). Mãe e filho morreram na colisão.

A lancha transportava 15 ocupantes e bateu em um píer na margem mineira do rio. Viviane e Bento eram respectivamente cunhada e sobrinho do prefeito Mário Marcelo (PSD), de Patrocínio Paulista (SP).

De acordo com o boletim de ocorrência do Corpo de Bombeiros, a embarcação era de Franca (SP) e colidiu com a estrutura às margens do Rio Grande.

Três vítimas foram localizadas rapidamente, enquanto outras três foram encontradas por um mergulhador amador que estava nas proximidades. Populares também auxiliaram no resgate dos feridos logo após a colisão.

As primeiras investigações indicam que o piloto da lancha não tinha habilitação do tipo Arrais Amador, exigida para conduzir esse tipo de embarcação. Os trabalhos de resgate foram encerrados por volta das 4h30.

Em nota, a prefeitura de Patrocínio Paulista manifestou solidariedade aos familiares. “Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com todos os familiares e amigos, pedindo a Deus que conceda força, serenidade e conforto aos corações enlutados. Que a fé seja amparo e que a memória de Viviane e Bento permaneça viva no amor de todos que tiveram o privilégio de conhecê-los”, diz o comunicado.

Outras vítimas identificadas

O Instituto Médico-Legal (IML) de Araxá identificou as seis vítimas do acidente. Entre elas está o piloto da embarcação, Wesley Carlos da Silva, de 45 anos, que não tinha licença para conduzir a lancha.

As demais vítimas são Juliana Fernanda de Oliveira Silva Ferreira, de 40 anos; Érica Fernanda Lima, de 32 anos; e Marina Matias Rodrigues, de 22 anos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os corpos permanecem no IML de Araxá e serão liberados aos familiares. Os velórios e sepultamentos devem ocorrer nesta segunda-feira (23/2), nas cidades de origem das vítimas.