Corpos de vítimas de acidente com lancha serão enterrados nesta segunda

Os corpos das seis vítimas do acidente com uma lancha no Rio Grande, em Sacramento (MG), no Triângulo, serão velados e enterrados nesta segunda-feira (23/2), em Franca (SP). A tragédia ocorreu na noite de sábado (21/2) e deixou seis mortos.

A embarcação, que transportava 15 pessoas, bateu em um píer na margem mineira do rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, três vítimas foram encontradas logo após o acidente e outras três foram localizadas com a ajuda de um mergulhador amador. Populares também auxiliaram no resgate dos feridos.

As primeiras informações apontam que o piloto da lancha não possuía habilitação do tipo Arrais Amador, exigida para conduzir esse tipo de embarcação. Os trabalhos de resgate e levantamento de dados terminaram por volta das 4h30.

Morreram no acidente Juliana Fernanda de Oliveira Silva Ferreira, de 40 anos; Wesley Carlos da Silva, de 45; Bento Aredes, de 4; Viviane Aredes, de 35; Érica Fernanda Lima, de 40; e Marina Matias Rodrigues, de 22 anos.

Viviane Aredes, mãe de Bento, era irmã da primeira-dama de Patrocínio Paulista (SP) e completaria 36 anos nesse domingo (22/2). Mãe e filho morreram na colisão. Em nota, a Prefeitura de Patrocínio Paulista manifestou solidariedade às famílias das vítimas e prestou condolências aos amigos e parentes.

O Instituto Médico-Legal (IML) de Araxá identificou os mortos e liberou os corpos para os familiares.

Velórios e sepultamentos

Juliana Fernanda de Oliveira Silva Ferreira

Velório São Vicente, das 6h às 13h

Sepultamento às 13h, no Cemitério Jardim das Oliveiras

Wesley Carlos da Silva

Velório São Vicente, das 6h30 às 16h

Sepultamento no Cemitério Santo Agostinho

Marina Matias Rodrigues

Velório São Vicente, das 7h às 16h

Sepultamento às 16h, no Cemitério Jardim das Oliveiras

Bento Aredes e Viviane Aredes

Velório no Memorial Nova Franca, de 0h às 10h

Sepultamento às 10h, no Cemitério Santo Agostinho

Érica Fernanda Lima

Velório Santo Agostinho, das 9h às 13h

Sepultamento no Cemitério Santo Agostinho

O caso segue em investigação para apurar as circunstâncias da colisão.