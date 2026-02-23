Assine
overlay
Início Gerais
DESPEDIDA

Corpos de vítimas de acidente com lancha serão enterrados nesta segunda

Tragédia no Rio Grande, em Sacramento (MG), deixou seis mortos; velórios ocorrem em Franca (SP)

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
23/02/2026 09:07

compartilhe

SIGA
x
Os corpos das seis vítimas serão velados e enterrados nesta segunda-feira (23/2), em Franca (SP)
Os corpos das seis vítimas serão velados e enterrados nesta segunda-feira (23/2), em Franca (SP) crédito: Redes Sociais/Reprodução

Os corpos das seis vítimas do acidente com uma lancha no Rio Grande, em Sacramento (MG), no Triângulo, serão velados e enterrados nesta segunda-feira (23/2), em Franca (SP). A tragédia ocorreu na noite de sábado (21/2) e deixou seis mortos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A embarcação, que transportava 15 pessoas, bateu em um píer na margem mineira do rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, três vítimas foram encontradas logo após o acidente e outras três foram localizadas com a ajuda de um mergulhador amador. Populares também auxiliaram no resgate dos feridos.

As primeiras informações apontam que o piloto da lancha não possuía habilitação do tipo Arrais Amador, exigida para conduzir esse tipo de embarcação. Os trabalhos de resgate e levantamento de dados terminaram por volta das 4h30.

Leia Mais

Morreram no acidente Juliana Fernanda de Oliveira Silva Ferreira, de 40 anos; Wesley Carlos da Silva, de 45; Bento Aredes, de 4; Viviane Aredes, de 35; Érica Fernanda Lima, de 40; e Marina Matias Rodrigues, de 22 anos.

Viviane Aredes, mãe de Bento, era irmã da primeira-dama de Patrocínio Paulista (SP) e completaria 36 anos nesse domingo (22/2). Mãe e filho morreram na colisão. Em nota, a Prefeitura de Patrocínio Paulista manifestou solidariedade às famílias das vítimas e prestou condolências aos amigos e parentes.

O Instituto Médico-Legal (IML) de Araxá identificou os mortos e liberou os corpos para os familiares.

Velórios e sepultamentos

Juliana Fernanda de Oliveira Silva Ferreira
Velório São Vicente, das 6h às 13h
Sepultamento às 13h, no Cemitério Jardim das Oliveiras

Wesley Carlos da Silva
Velório São Vicente, das 6h30 às 16h
Sepultamento no Cemitério Santo Agostinho

Marina Matias Rodrigues
Velório São Vicente, das 7h às 16h
Sepultamento às 16h, no Cemitério Jardim das Oliveiras

Bento Aredes e Viviane Aredes
Velório no Memorial Nova Franca, de 0h às 10h
Sepultamento às 10h, no Cemitério Santo Agostinho

Érica Fernanda Lima
Velório Santo Agostinho, das 9h às 13h
Sepultamento no Cemitério Santo Agostinho

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso segue em investigação para apurar as circunstâncias da colisão.

Tópicos relacionados:

acidente corpo-de-bombeiros minas-gerais sp vitima

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay