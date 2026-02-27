Assine
overlay
Início Gerais
violencia na estrada

Ex-prefeito de Monte Azul morre em acidente na MGC-122, perto de Janaúba

Carro dirigido por Alexandre Augusto bateu de frente com caminhão. Vitima teve o corpo dilacerado devido à violência do choque

Publicidade
Carregando...
LR
Luiz Ribeiro
LR
Luiz Ribeiro
Repórter
27/02/2026 20:41

compartilhe

SIGA
x
Carro que era dirigido por ex-prefeito ficou totalmente destruído
Carro que era dirigido por ex-prefeito ficou totalmente destruído crédito: redes sociais/divulgação

O ex-prefeito de Monte Azul (MG), no Norte do estado, Alexandre Augusto Fernandes Oliveira, morreu em grave acidente ocorrido no início da noite desta sexta-feira (28/2) na MGC-122, perto de Janaúba, na mesma região. A morte do ex-prefeito foi confirmada por uma funerária de Monte Azul.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Alexandre Augusto dirigia um Jetta, que bateu de frente com um caminhão do transporte de bois, mas a carroceria estava vazia. O choque foi tão violento que o carro de passeio ficou totalmente destruído e o condutor teve o corpo dilacerado. O caminhão capotou e saiu da pista.

Leia Mais

O ex-prefeito viajava sozinho no veículo, no sentido Janaúba/Capitão Enéas. O caminhão seguia na direção contrária.

O desastre aconteceu próximo à entrada para a comunidade rural de Barreiro da Raiz. Ainda não se sabe se a chuva contribuiu para o acidente, cujas causas ainda serão apuradas.

Alexandre Augusto, que era produtor rural, foi prefeito de Monte Azul no período de 2017 a 2020 pelo MDB. Ele não concorreu a novo mandato em 2020. Desde então, se afastou da política.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na noite desta sexta-feira, após o acidente, muitos moradores foram até a casa da família do ex-prefeito em Monte Azul, para manifesta apoio aos seus parentes.  Alexandre Augusto será sepultado neste sábado (1º/3), no cemitério municipal da cidade.

Tópicos relacionados:

morte norte-de-minas prefeito

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay