Ex-prefeito de Monte Azul morre em acidente na MGC-122, perto de Janaúba
Carro dirigido por Alexandre Augusto bateu de frente com caminhão. Vitima teve o corpo dilacerado devido à violência do choque
compartilheSIGA
O ex-prefeito de Monte Azul (MG), no Norte do estado, Alexandre Augusto Fernandes Oliveira, morreu em grave acidente ocorrido no início da noite desta sexta-feira (28/2) na MGC-122, perto de Janaúba, na mesma região. A morte do ex-prefeito foi confirmada por uma funerária de Monte Azul.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Alexandre Augusto dirigia um Jetta, que bateu de frente com um caminhão do transporte de bois, mas a carroceria estava vazia. O choque foi tão violento que o carro de passeio ficou totalmente destruído e o condutor teve o corpo dilacerado. O caminhão capotou e saiu da pista.
Leia Mais
O ex-prefeito viajava sozinho no veículo, no sentido Janaúba/Capitão Enéas. O caminhão seguia na direção contrária.
O desastre aconteceu próximo à entrada para a comunidade rural de Barreiro da Raiz. Ainda não se sabe se a chuva contribuiu para o acidente, cujas causas ainda serão apuradas.
Alexandre Augusto, que era produtor rural, foi prefeito de Monte Azul no período de 2017 a 2020 pelo MDB. Ele não concorreu a novo mandato em 2020. Desde então, se afastou da política.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Na noite desta sexta-feira, após o acidente, muitos moradores foram até a casa da família do ex-prefeito em Monte Azul, para manifesta apoio aos seus parentes. Alexandre Augusto será sepultado neste sábado (1º/3), no cemitério municipal da cidade.