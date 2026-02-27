Assine
CHUVAS NA ZONA DA MATA

Juiz de Fora: 'Não. Nunca', diz sobrevivente sobre voltar para casa

Moradora da Rua do Carmelo, no Paineiras, aposentada de 63 anos era vizinha de família morta na tragédia. Ela afirma: 'Minha vida vale mais do que isso aqui'

Mateus Parreiras
Laura Scardua
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
27/02/2026 18:28

Maria do Carmo Braga Lopes, professora aposentada de 63 anos, moradora Rua do Carmelo, no Bairro Paineiras, em Juiz de Fora
Aposentada Maria do Carmo Braga Lopes, de 63 anos, moradora da Rua do Carmelo, no Bairro Paineiras, relembra o momento do desabamento da casa vizinha: "Escutei o barulho quando caiu. Na hora que eu vi, quase desmaiei" crédito: Túlio Santos/EM/D.A Press

“Não. Nunca. A minha vida vale mais do que isso aqui. Vou deixar tudo lá. Vou tirar só o que puder”, afirma a professora aposentada Maria do Carmo Braga Lopes, de 63 anos, sobre voltar para a casa após a tragédia que assolou Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.

Maria do Carmo era vizinha da família que foi soterrada em decorrência da forte chuva que atingiu, e segue atingindo, a cidade. Moradora da Rua do Carmelo, no Bairro Paineiras, ela relembra o momento do desabamento da casa ao lado. “A hora que aconteceu (o desabamento), estava chovendo muito. Escutei o barulho quando caiu (...) a hora que eu vi, quase desmaiei”, relatou ao Estado de Minas

No desabamento do imóvel morreram a técnica de enfermagem Jaqueline de Fátima Theodoro Vicente, de 33; o namorado David Pedro de Souza, de 42; a mãe dela, Neide Aparecida Teodoro Vicente, de 57; e a filha, Sophia, de 6. O filho Pietro, de 9, continua desaparecido. 

 

Maria do Carmo afirma que desceu a escadaria da rua com a água batendo nas pernas. A aposentada conta que deixou documentos e quase todos os pertences para trás. 

A aposentada conta que está vivendo à base de remédios e que está muito triste pelas mortes dos vizinhos. “Gostava muito deles. Dia de sábado, a gente ficava ali conversando, dia de domingo. Um ajudava o outro quando precisava”, disse. 

Das cinco vítimas, Jaqueline foi a única encontrada com vida, após passar cerca de 15 horas soterrada, mas não resistiu e morreu no hospital na quarta-feira (25/2). Piettro ainda não foi encontrado, conforme últimas atualizações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

A reportagem apurou que as buscas por ele se concentravam no mesmo local em que a irmã foi encontrada nesta sexta-feira (27/2), porque eles costumavam dormir juntos, mas a área teria sido expandida, uma vez que ainda não foram encontrados vestígios dele. 

Número de mortos

De acordo com a PCMG, 63 corpos deram entrada no Posto Médico-Legal de Juiz Fora até o momento, tendo sido todas as mortes por soterramento. A corporação explica que a contagem de óbitos abrange todas as vítimas decorrentes da tragédia relacionada às chuvas registradas na região nos últimos dias.

"Nesse levantamento, estão incluídas vítimas que, inicialmente, foram socorridas com vida e posteriormente faleceram em unidades de saúde, sendo então encaminhadas ao Posto Médico-Legal (PML), bem como vítimas socorridas por terceiros ou particulares e óbitos em que o resgate foi realizado por outros órgãos ou por populares", informou. 

Por sua vez, o Corpo de Bombeiros contabiliza 59 mortes em Juiz de Fora até o momento. Duas pessoas seguem desaparecidas, sendo uma delas o Piettro.

