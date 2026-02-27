Assine
TRAGÉDIA EM JUIZ DE FORA

Veja fotos do quarto dia de buscas por desaparecidos em Juiz de Fora

Quarto dia de busca por desaparecidos conta com ajuda de colaboradores, bombeiros e militares do Exército; até a manhã desta sexta (27) havia três desaparecidos

  • Josiane Aparecida Teodoro do Nascimento, de 43 anos, espera encontrar o primo de 9 anos que está desaparecido
    Josiane Aparecida Teodoro do Nascimento, de 43 anos, espera encontrar o primo de 9 anos que está desaparecido Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
  • Quarto dia de busca por desaparecidos conta com ajuda de colaboradores, bombeiros, cães e militares do Exército
    Quarto dia de busca por desaparecidos conta com ajuda de colaboradores, bombeiros, cães e militares do Exército Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
  • Condutor de cães, cabo Cristiano Couto, do Corpo de Bombeiros Militar de Uberaba (MG)
    Condutor de cães, cabo Cristiano Couto, do Corpo de Bombeiros Militar de Uberaba (MG) Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
  • Bairro paineiras foi um dos mais atingidos na tragédia de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira
    Bairro paineiras foi um dos mais atingidos na tragédia de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
  • Rua do Carmelo, no Bairro Paineiras, em Juiz de Fora (MG)
    Rua do Carmelo, no Bairro Paineiras, em Juiz de Fora (MG) Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
