TRAGÉDIA EM JUIZ DE FORA
Veja fotos do quarto dia de buscas por desaparecidos em Juiz de Fora
Quarto dia de busca por desaparecidos conta com ajuda de colaboradores, bombeiros e militares do Exército; até a manhã desta sexta (27) havia três desaparecidos
-
Josiane Aparecida Teodoro do Nascimento, de 43 anos, espera encontrar o primo de 9 anos que está desaparecido Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
-
Quarto dia de busca por desaparecidos conta com ajuda de colaboradores, bombeiros, cães e militares do Exército Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
-
Quarto dia de busca por desaparecidos conta com ajuda de colaboradores, bombeiros, cães e militares do Exército Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
-
Quarto dia de busca por desaparecidos conta com ajuda de colaboradores, bombeiros, cães e militares do Exército Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
-
-
Quarto dia de busca por desaparecidos conta com ajuda de colaboradores, bombeiros, cães e militares do Exército Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
-
Condutor de cães, cabo Cristiano Couto, do Corpo de Bombeiros Militar de Uberaba (MG) Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
-
Bairro paineiras foi um dos mais atingidos na tragédia de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
-
-
Rua do Carmelo, no Bairro Paineiras, em Juiz de Fora (MG) Foto: Túlio Santos/EM/DA Press