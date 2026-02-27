Assine
overlay
Início Gerais
VÍTIMAS DA TRAGÉDIA

Chega a 68 o número de mortes causadas pela chuva na Zona da Mata mineira

Juiz de Fora soma 62 mortes; contagem inclui corpos encontrados soterrados e vítimas que foram socorridas e morreram depois em unidades de saúde

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
27/02/2026 12:26 - atualizado em 27/02/2026 12:26

compartilhe

SIGA
x
Bairro paineiras foi um dos mais atingidos na tragédia de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira
Rua do Carmelo, no Bairro Paineiras, em Juiz de Fora (MG) crédito: Túlio Santos/EM/DA Press

O número de mortes causadas pela chuva que atingiu Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, subiu de 58 para 62, segundo balanço da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) divulgado nesta sexta-feira (27/2). Com as seis mortes de Ubá (MG), na mesma região, o total de vítimas do desastre climático chega a 68.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), além de 58 vítimas localizadas e retiradas, há três pessoas desaparecidas em Juiz de Fora. Em Ubá há dois desaparecidos. 

Leia Mais

De acordo com a polícia, a contagem inclui os corpos encontrados pelos bombeiros e outras vítimas que foram resgatadas e morreram em unidades de saúde. 

Uma sétima morte em Ubá foi contabilizada indiretamente em decorrência das chuvas, por eletrocussão (morte ou lesão grave causada pela passagem de corrente elétrica pelo corpo).

Segundo a PC, os trabalhos de necropsia e identificação são realizados pelas equipes do Instituto Médico-Legal (IML), seguindo os protocolos técnicos e legais. Dos 62 corpos contabilizados em Juiz de Fora, 56 foram liberados aos familiares. Em Ubá, todos foram liberados.

De acordo com o CBMMG, o número de desabrigados – quando as pessoas precisam de abrigo público – é de 3,5 mil em Juiz de Fora. Há também 700 desalojados – pessoas que, por causa dos efeitos da chuva, precisaram desocupar suas casas e se deslocaram para casa de amigos ou parentes. 51 pessoas foram resgatadas pelos bombeiros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em Ubá, além de seis mortes e dois desaparecidos, há 25 desabrigados e 396 desalojados. Os bombeiros resgataram 80 pessoas no município. A região da Zona da Mata enfrenta temporais desde a noite de segunda-feira (23/2).

Tópicos relacionados:

corpo-de-bombeiros juiz-de-fora minas-gerais policia uba zona-da-mata

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay