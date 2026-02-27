Chega a 68 o número de mortes causadas pela chuva na Zona da Mata mineira

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O número de mortes causadas pela chuva que atingiu Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, subiu de 58 para 62, segundo balanço da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) divulgado nesta sexta-feira (27/2). Com as seis mortes de Ubá (MG), na mesma região, o total de vítimas do desastre climático chega a 68.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), além de 58 vítimas localizadas e retiradas, há três pessoas desaparecidas em Juiz de Fora. Em Ubá há dois desaparecidos.

De acordo com a polícia, a contagem inclui os corpos encontrados pelos bombeiros e outras vítimas que foram resgatadas e morreram em unidades de saúde.

Uma sétima morte em Ubá foi contabilizada indiretamente em decorrência das chuvas, por eletrocussão (morte ou lesão grave causada pela passagem de corrente elétrica pelo corpo).



Segundo a PC, os trabalhos de necropsia e identificação são realizados pelas equipes do Instituto Médico-Legal (IML), seguindo os protocolos técnicos e legais. Dos 62 corpos contabilizados em Juiz de Fora, 56 foram liberados aos familiares. Em Ubá, todos foram liberados.



De acordo com o CBMMG, o número de desabrigados – quando as pessoas precisam de abrigo público – é de 3,5 mil em Juiz de Fora. Há também 700 desalojados – pessoas que, por causa dos efeitos da chuva, precisaram desocupar suas casas e se deslocaram para casa de amigos ou parentes. 51 pessoas foram resgatadas pelos bombeiros.

Em Ubá, além de seis mortes e dois desaparecidos, há 25 desabrigados e 396 desalojados. Os bombeiros resgataram 80 pessoas no município. A região da Zona da Mata enfrenta temporais desde a noite de segunda-feira (23/2).