Juiz de Fora: militares e voluntários mantêm buscas por Piettro de 9 anos
Os corpos da mãe, da avó e da irmã foram localizados nos escombros das casas; a operação na cidade chega no seu quarto dia
As buscas por Piettro César Theodoro, de 9 anos, continuam na tarde desta sexta-feira (27/2), nos escombros de sua casa, próximo a escadaria no Bairro do Carmelo, em Juiz de Fora. No período da manhã, cães farejadores fizeram a procura pela criança, mas não tiveram sucesso. A mãe, a avó e a irmã morreram nos deslizamentos. Segundo balanço da Polícia Civil, 62 pessoas faleceram no município e 3 seguem desaparecidas na cidade da Zona da Mata.
Voluntários, bombeiros, familiares e militares do exército estão empenhados na busca pelo menino. A força-tarefa tem retirado as camadas de escombros da residência e limpado as ruas que levam até a casa.
Um caminhão-pipa, com mangueiras pressurizadas, tem sido usado pelos socorristas para auxiliar na retirada da lama do local. Os demais civis usam enxadas e baldes para remover pedaços de entulhos dos imóveis que desabaram.
Foi improvisado um duto com telhas e chapas de metais para escoar os detritos da escadaria.
Reforço canino
Na manhã desta sexta-feira (27/2), as ações para encontrar as pessoas desaparecidas, incluindo o menino de 9 anos, foram intensificadas. Além de bombeiros, o resgate conta com voluntários, colaboradores e militares do Exército brasileiro. Cães farejadores também reforçam as buscas.
De acordo com o condutor de cães do CBMMG de Uberaba, no Triângulo, cabo Cristiano Couto, há dois cachorros atuando no Bairro Paineiras. O tempo de atuação dos animais depende do esforço e do trabalho de cada um, mas eles ficam cerca de meia hora, sob avaliação dos condutores.
“Trouxemos o cão para reforçar os trabalhos agora. A maior dificuldade é a chuva que não para e a lama sobre o terreno, que dificulta sentir o odor do ser humano e o cachorro a trabalhar, mas seguimos firmes”, disse Couto.
Com ele, a cadela Flecha, de 1 ano e 9 meses, tenta rastrear os desaparecidos. Além da fêmea, – um pastor malinois – chamado Anjo também contribui com as buscas. Quando os cães entram em cena, o silêncio precisa ser absoluto para que eles se concentrem.
Familiares
A técnica de enfermagem, Jaqueline Teodoro de Fátima Vicente, mãe do pequeno Piettro, chegou a ser resgatada com vida após 15 horas embaixo dos escombros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nessa quarta-feira (25/2).
Os corpos de Neide Aparecida, avó de Piettro; da irmã, Sophia Teodoro Reis; e do namorado da mãe, David Pedro de Souza também foram localizados nos escombros da casa.
*Com informações de Melissa Souza