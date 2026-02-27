Juiz de Fora: militares e voluntários mantêm buscas por Piettro de 9 anos

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

As buscas por Piettro César Theodoro, de 9 anos, continuam na tarde desta sexta-feira (27/2), nos escombros de sua casa, próximo a escadaria no Bairro do Carmelo, em Juiz de Fora. No período da manhã, cães farejadores fizeram a procura pela criança, mas não tiveram sucesso. A mãe, a avó e a irmã morreram nos deslizamentos. Segundo balanço da Polícia Civil, 62 pessoas faleceram no município e 3 seguem desaparecidas na cidade da Zona da Mata.

Voluntários, bombeiros, familiares e militares do exército estão empenhados na busca pelo menino. A força-tarefa tem retirado as camadas de escombros da residência e limpado as ruas que levam até a casa.

Um caminhão-pipa, com mangueiras pressurizadas, tem sido usado pelos socorristas para auxiliar na retirada da lama do local. Os demais civis usam enxadas e baldes para remover pedaços de entulhos dos imóveis que desabaram.

Leia Mais Veja fotos do quarto dia de buscas por desaparecidos em Juiz de Fora

Foi improvisado um duto com telhas e chapas de metais para escoar os detritos da escadaria.

Reforço canino

Na manhã desta sexta-feira (27/2), as ações para encontrar as pessoas desaparecidas, incluindo o menino de 9 anos, foram intensificadas. Além de bombeiros, o resgate conta com voluntários, colaboradores e militares do Exército brasileiro. Cães farejadores também reforçam as buscas.

De acordo com o condutor de cães do CBMMG de Uberaba, no Triângulo, cabo Cristiano Couto, há dois cachorros atuando no Bairro Paineiras. O tempo de atuação dos animais depende do esforço e do trabalho de cada um, mas eles ficam cerca de meia hora, sob avaliação dos condutores.

“Trouxemos o cão para reforçar os trabalhos agora. A maior dificuldade é a chuva que não para e a lama sobre o terreno, que dificulta sentir o odor do ser humano e o cachorro a trabalhar, mas seguimos firmes”, disse Couto.

Com ele, a cadela Flecha, de 1 ano e 9 meses, tenta rastrear os desaparecidos. Além da fêmea, – um pastor malinois – chamado Anjo também contribui com as buscas. Quando os cães entram em cena, o silêncio precisa ser absoluto para que eles se concentrem.

Familiares

A técnica de enfermagem, Jaqueline Teodoro de Fátima Vicente, mãe do pequeno Piettro, chegou a ser resgatada com vida após 15 horas embaixo dos escombros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nessa quarta-feira (25/2).

Os corpos de Neide Aparecida, avó de Piettro; da irmã, Sophia Teodoro Reis; e do namorado da mãe, David Pedro de Souza também foram localizados nos escombros da casa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Com informações de Melissa Souza