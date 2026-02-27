Chuva em Minas: BH, Juiz de Fora e outras cinco cidades estão em risco

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

No auge do período chuvoso, Minas Gerais enfrenta uma das maiores tragédias climáticas da história do estado. Até a manhã desta sexta-feira (27/2), pelo menos 68 pessoas morreram em decorrência da chuva na Zona da Mata mineira – 62 em Juiz de Fora e seis em Ubá. O cenário é ainda mais intensificado pelos alertas do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) em pelo menos sete municípios.

De acordo com o alerta hidrogeológico do Cemaden, Juiz de Fora é a cidade com maior gravidade. Nela, há possibilidade muito alta de permanência ou novas ocorrências de enxurradas, alagamentos em áreas de drenagem deficiente. Isso ocorre devido às atuais condições críticas da drenagem urbana, dos acumulados dos últimos dias, à saturação do solo e à previsão de altos acumulados para os próximos dias, com condição de pancadas de chuva generalizadas com intensidade moderada a forte.

Há também alerta de risco geológico severo no município. A chance de ocorrência de movimentos de massa, isto é, deslizamentos, é muito alta. Isso porque, o acumulado de chuva registrado nos últimos dias foi superior a 350mm em 120 horas e de até 100mm em 24 horas em algumas localidades. Além disso, a previsão de continuidade da chuva, com intensidade moderada a forte, ao longo desta sexta, pode incrementar ainda mais o aporte de água no solo.

Diante disso, há chance de ocorrer novos deslizamentos em encostas, além de quedas de barreira à margem de estradas e rodovias. Há também a possibilidade de novos deslizamentos em áreas já afetadas nesses últimos dias.

Cadela Flecha, de 1 ano e 9 meses, reforça quarto dia de buscas em Juiz e Fora Túlio Santos/EM/DA Press Josiane Aparecida Teodoro do Nascimento, de 43 anos, espera encontrar o primo de 9 anos que está desaparecido Túlio Santos/EM/DA Press Quarto dia de busca por desaparecidos conta com ajuda de colaboradores, bombeiros, cães e militares do Exército Túlio Santos/EM/DA Press Quarto dia de busca por desaparecidos conta com ajuda de colaboradores, bombeiros, cães e militares do Exército Túlio Santos/EM/DA Press Quarto dia de busca por desaparecidos conta com ajuda de colaboradores, bombeiros, cães e militares do Exército Túlio Santos/EM/DA Press Quarto dia de busca por desaparecidos conta com ajuda de colaboradores, bombeiros, cães e militares do Exército Túlio Santos/EM/DA Press Condutor de cães, cabo Cristiano Couto, do Corpo de Bombeiros Militar de Uberaba (MG) Túlio Santos/EM/DA Press Bairro paineiras foi um dos mais atingidos na tragédia de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira Túlio Santos/EM/DA Press Rua do Carmelo, no Bairro Paineiras, em Juiz de Fora (MG) Túlio Santos/EM/DA Press Voltar Próximo

Belo Horizonte

Na capital mineira, a possibilidade de enxurradas, extravasamento de canais urbanos e alagamentos em áreas de drenagem é alta. O alerta ocorre em decorrência do acumulado prévio e à previsão de pancadas de chuva, com intensidade moderada a forte e acumulado significativo dos últimos dias.

Há também um alerta para risco geológico em Belo Horizonte, pois o Cemaden considera a possibilidade de ocorrência de deslizamentos alta.

Outras cidades

Já Barbacena (Região Central), Pouso Alegre (Sul de Minas), Ipatinga (Vale do Aço), Governador Valadares (Vale do Rio Doce) e Teófilo Otoni (Vale do Mucuri) estão sob alerta moderado de risco moderado para enxurradas, extravasamento de canais urbanos e alagamentos em áreas de drenagem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Assim como BH, os municípios de Ipatinga e Governador Valadares também podem enfrentar deslizamentos, devido ao acumulado de chuva registrado nos últimos dias, que contribuíram para o aumento da umidade dos solos, associados à previsão de chuva de forte intensidade, com altos acumulados ao longo do dia.

