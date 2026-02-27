Alerta vermelho: 253 cidades estão sob grande risco de acumulado de chuva

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã desta sexta-feira (27/02) um alerta vermelho, que significa grande perigo, de acumulado de chuva para 253 cidades de Minas Gerais. O aviso abarca a Zona da Mata, Vale do Rio Doce,Vale do Mucuri, Norte de Minas, Jequitinhonha e Metropolitana de Belo Horizonte.

A previsão é de chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Há grande risco de grandes alagamentos, transbordamentos de rios e grandes deslizamentos de encostas nas cidades com áreas de risco. O alerta é válido até 23h59 de hoje.





Alerta laranja

O Inmet também publicou um alerta laranja, que representa perigo, para 583 cidades de Minas Gerais, válido para o mesmo período. Para estes municípios a previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos entre 60 e 100km/h.

As regiões afetadas são Triângulo, Alto Paranaíba, Central, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Norte, Campo das Vertentes, Jequitinhonha, Metropolitana de Belo Horizonte, Noroeste e Oeste.

Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Instruções

Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia.

Observe alteração nas encostas.

Permaneça em local abrigado.

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Cidades em alerta vermelho

Abre Campo

Açucena

Água Boa

Águas Formosas

Águas Vermelhas

Aimorés

Almenara

Alpercata

Alto Caparaó

Alto Jequitibá

Alvarenga

Angelândia

Antônio Dias

Antônio Prado de Minas

Araçuaí

Araponga

Aricanduva

Ataléia

Bandeira

Belo Oriente

Berilo

Berizal

Bertópolis

Bocaiúva

Bom Jesus do Galho

Botumirim

Braúnas

Bugre

Cachoeira de Pajeú

Caiana

Campanário

Cantagalo

Caparaó

Capelinha

Capitão Andrade

Caputira

Caraí

Carangola

Caratinga

Carbonita

Carlos Chagas

Catuji

Catuti

Central de Minas

Chalé

Chapada do Norte

Coluna

Comercinho

Conceição de Ipanema

Conselheiro Pena

Coroaci

Coronel Fabriciano

Coronel Murta

Córrego Novo

Crisólita

Cristália

Cuparaque

Curral de Dentro

Dionísio

Divino

Divino das Laranjeiras

Divinolândia de Minas

Divisa Alegre

Divisópolis

Dom Cavati

Dores de Guanhães

Durandé

Engenheiro Caldas

Entre Folhas

Espera Feliz

Espinosa

Eugenópolis

Faria Lemos

Felício dos Santos

Felisburgo

Fernandes Tourinho

Ferros

Fervedouro

Francisco Badaró

Franciscópolis

Francisco Sá

Frei Gaspar

Frei Inocêncio

Frei Lagonegro

Fronteira dos Vales

Fruta de Leite

Galiléia

Goiabeira

Gonzaga

Governador Valadares

Grão Mogol

Guanhães

Iapu

Imbé de Minas

Indaiabira

Inhapim

Ipaba

Ipanema

Ipatinga

Itabirinha

Itacambira

Itaipé

Itamarandiba

Itambacuri

Itanhomi

Itaobim

Itinga

Itueta

Jacinto

Jaguaraçu

Jampruca

Jenipapo de Minas

Jequeri

Jequitinhonha

Joaíma

Joanésia

Jordânia

José Gonçalves de Minas

Josenópolis

José Raydan

Ladainha

Lajinha

Leme do Prado

Luisburgo

Machacalis

Malacacheta

Manhuaçu

Manhumirim

Mantena

Marilac

Marliéria

Martins Soares

Mata Verde

Materlândia

Mathias Lobato

Matipó

Mato Verde

Medina

Mendes Pimentel

Mesquita

Minas Novas

Miradouro

Monte Azul

Monte Formoso

Montezuma

Mutum

Nacip Raydan

Nanuque

Naque

Ninheira

Nova Belém

Nova Módica

Novo Cruzeiro

Novo Oriente de Minas

Novorizonte

Orizânia

Ouro Verde de Minas

Padre Carvalho

Padre Paraíso

Pai Pedro

Palmópolis

Paulistas

Pavão

Peçanha

Pedra Azul

Pedra Bonita

Pedra Dourada

Periquito

Pescador

Piedade de Caratinga

Pingo d'Água

Pocrane

Ponto dos Volantes

Porteirinha

Poté

Raul Soares

Reduto

Resplendor

Riacho dos Machados

Rio Casca

Rio do Prado

Rio Pardo de Minas

Rio Vermelho

Rubelita

Rubim

Sabinópolis

Salinas

Salto da Divisa

Santa Bárbara do Leste

Santa Cruz de Salinas

Santa Efigênia de Minas

Santa Helena de Minas

Santa Margarida

Santa Maria de Itabira

Santa Maria do Salto

Santa Maria do Suaçuí

Santana do Manhuaçu

Santana do Paraíso

Santa Rita de Minas

Santa Rita do Itueto

Santo Antônio do Grama

Santo Antônio do Itambé

Santo Antônio do Jacinto

Santo Antônio do Retiro

São Domingos das Dores

São Domingos do Prata

São Félix de Minas

São Francisco do Glória

São Geraldo da Piedade

São Geraldo do Baixio

São João do Manhuaçu

São João do Manteninha

São João do Oriente

São João do Paraíso

São João Evangelista

São José da Safira

São José do Divino

São José do Goiabal

São José do Jacuri

São José do Mantimento

São Pedro dos Ferros

São Pedro do Suaçuí

São Sebastião do Anta

São Sebastião do Maranhão

Sardoá

Senador Modestino Gonçalves

Senhora do Porto

Sericita

Serra Azul de Minas

Serra dos Aimorés

Serranópolis de Minas

Serro

Setubinha

Simonésia

Sobrália

Taiobeiras

Taparuba

Tarumirim

Teófilo Otoni

Timóteo

Tombos

Tumiritinga

Turmalina

Ubaporanga

Umburatiba

Vargem Alegre

Vargem Grande do Rio Pardo

Veredinha

Vermelho Novo

Vieiras

Virgem da Lapa

Virginópolis

Virgolândia

Cidades em alerta laranja