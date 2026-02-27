Alerta vermelho: 253 cidades estão sob grande risco de acumulado de chuva
Segundo o Inmet, a previsão é de chuva acima de 100 mm/dia e grande risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã desta sexta-feira (27/02) um alerta vermelho, que significa grande perigo, de acumulado de chuva para 253 cidades de Minas Gerais. O aviso abarca a Zona da Mata, Vale do Rio Doce,Vale do Mucuri, Norte de Minas, Jequitinhonha e Metropolitana de Belo Horizonte.
A previsão é de chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Há grande risco de grandes alagamentos, transbordamentos de rios e grandes deslizamentos de encostas nas cidades com áreas de risco. O alerta é válido até 23h59 de hoje.
Alerta laranja
O Inmet também publicou um alerta laranja, que representa perigo, para 583 cidades de Minas Gerais, válido para o mesmo período. Para estes municípios a previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos entre 60 e 100km/h.
As regiões afetadas são Triângulo, Alto Paranaíba, Central, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Norte, Campo das Vertentes, Jequitinhonha, Metropolitana de Belo Horizonte, Noroeste e Oeste.
Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Instruções
-
Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia.
-
Observe alteração nas encostas.
-
Permaneça em local abrigado.
-
Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.
-
Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Cidades em alerta vermelho
Cidades em alerta laranja
