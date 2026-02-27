Grande BH: chuva derruba nove árvores em 24 horas

Nove árvores caíram devido à chuva na Região Metropolitana de Belo Horizonte em um período de 24 horas. Segundo informações do Corpo Militar de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), nove ocorrências para corte de árvores caídas foram atendidas entre o início da manhã dessa quinta-feira (26/2), às 6h, e o início da manhã desta sexta-feira (27/2), também às 6h.

Ainda segundo o corpo de bombeiros, foram cinco árvores caídas em vias públicas e quatro árvores caídas sobre residências.

Também foram atendidas quatro ocorrências para resgate de pessoas ilhadas em residências, durante alagamentos, ao longo da madrugada em Belo Horizonte. Três delas no Barreiro - sendo duas no Bairro Vila Ecológica, e uma no Bairro Mangueiras - e uma no Bairro Marçola, na Região Centro-Sul.

Na manhã desta sexta-feira (27/2), o corpo de bombeiros também foi acionado para uma ocorrência no Bairro Serra, no Centro-Sul, onde o muro de uma casa caiu sobre a residência da vizinha, uma idosa de 94 anos. Não houve vítimas.

Chuvas em BH

A Região do Barreiro em Belo Horizonte enfrentou fortes chuvas durante a madrugada desta sexta-feira (27/2). Segundo a Defesa Civil de BH, entre 17h30 dessa quinta-feira (26/2) e 5h30 desta sexta, a Região Barreiro registrou mais da metade de chuva esperada para fevereiro. A regional contabilizou 103,4mm, que representa 58,2% do total aguardado para os 28 dias do mês.

Na Região Centro-Sul, a marca foi semelhante. Entre às 17h30 de ontem e às 5h30 desta sexta, a regional teve chuva de 85,6mm, que significa 48,2% do total esperado.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1mm por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Acumulado de chuvas em BH entre 17h30 de 26/2 e 5h30 de 27/2

Barreiro: 103,4 (58,2%)

Centro-Sul: 85,6 (48,2%)

Hipercentro: 11,4 (6,4%)

Leste: 10,8 (6,1%)

Nordeste: 22,2 (12,5%)

Noroeste: 11,6 (6,5%)

Norte: 13,2 (7,4%)

Oeste: 15 (8,4%)

Pampulha: 14,4 (8,1%)

Venda Nova: 20,8 (11,7%)

O que fazer em caso de chuva?

A Defesa Civil de BH recomenda que, em caso de chuva forte, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações