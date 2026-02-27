Região de BH registra o triplo de chuva esperada para fevereiro
Belo Horizonte pode registrar pancadas de chuva a qualquer hora nesta sexta-feira (27/2) que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento
Fevereiro de 2026 tem sido um mês chuvoso em todo o estado de Minas Gerais e Belo Horizonte segue o parâmetro. Antes de o mês acabar, a Região Centro-Sul da capital registrou o triplo da chuva esperada para todo o mês.
De acordo com a Defesa Civil de BH, a média climatológica de precipitações é de 177,7 mm para cada regional em fevereiro. A quantidade de chuva registrada no Centro-Sul até a manhã desta sexta-feira foi de 535,4mm, isto é, 301,3% do total estimado para o mês.
Somente em 12 horas, a regional registrou quase metade do esperado para os 28 dias do mês, com 85,6mm, o que representa 48,2% do total.
Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1mm por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.
Além da Região Centro-Sul, as regionais Oeste, Noroeste, Nordeste, Leste e Barreiro também registraram alto volume de chuva. Todas essas já contabilizaram mais do que o dobro do aguardado para todo o mês.
Previsão do tempo
Conforme a previsão, o dia é de céu encoberto a nublado com pancadas de chuva, por vezes fortes, a qualquer hora e que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.
A temperatura mínima registrada nesta sexta-feira foi de 18,9°C, às 6h, na Estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 20,6°C. A máxima pode chegar a 25°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 70%, à tarde.
Acumulado de chuvas em BH até 5h30 de 27/2
- Barreiro: 484,2 (272,5%)
- Centro-Sul: 535,4 (301,3%)
- Hipercentro: 301,6 (169,7%)
- Leste: 404,6 (227,7%)
- Nordeste: 357 (200,9%)
- Noroeste: 392,2 (220,7%)
- Norte: 346 (194,7%)
- Oeste: 375,2 (211,1%)
- Pampulha: 299,6 (168,6%)
- Venda Nova: 301,8 (169,8%)
O que fazer em caso de chuva?
A Defesa Civil de BH recomenda que, em caso de chuva forte, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.
Recomendações
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).