Região de BH registra o triplo de chuva esperada para fevereiro

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Fevereiro de 2026 tem sido um mês chuvoso em todo o estado de Minas Gerais e Belo Horizonte segue o parâmetro. Antes de o mês acabar, a Região Centro-Sul da capital registrou o triplo da chuva esperada para todo o mês.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a média climatológica de precipitações é de 177,7 mm para cada regional em fevereiro. A quantidade de chuva registrada no Centro-Sul até a manhã desta sexta-feira foi de 535,4mm, isto é, 301,3% do total estimado para o mês.

Somente em 12 horas, a regional registrou quase metade do esperado para os 28 dias do mês, com 85,6mm, o que representa 48,2% do total.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1mm por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Além da Região Centro-Sul, as regionais Oeste, Noroeste, Nordeste, Leste e Barreiro também registraram alto volume de chuva. Todas essas já contabilizaram mais do que o dobro do aguardado para todo o mês.

Previsão do tempo

Conforme a previsão, o dia é de céu encoberto a nublado com pancadas de chuva, por vezes fortes, a qualquer hora e que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.

A temperatura mínima registrada nesta sexta-feira foi de 18,9°C, às 6h, na Estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 20,6°C. A máxima pode chegar a 25°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 70%, à tarde.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Acumulado de chuvas em BH até 5h30 de 27/2

Barreiro: 484,2 (272,5%)



Centro-Sul: 535,4 (301,3%)



Hipercentro: 301,6 (169,7%)



Leste: 404,6 (227,7%)



Nordeste: 357 (200,9%)



Noroeste: 392,2 (220,7%)



Norte: 346 (194,7%)



Oeste: 375,2 (211,1%)



Pampulha: 299,6 (168,6%)



Venda Nova: 301,8 (169,8%)

O que fazer em caso de chuva?

A Defesa Civil de BH recomenda que, em caso de chuva forte, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações