Virginia Fonseca destina R$ 120 mil a vítimas das chuvas em Juiz de Fora

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A influenciadora Virginia Fonseca usou as redes sociais nesta quinta-feira (26/2) para contar que realizou uma doação de R$ 120 mil em apoio às vítimas das fortes chuvas que atingiram a cidade de Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais. Até o momento, as chuvas deixaram 58 mortos, três desaparecidos, 700 desalojados (que desocuparam as casas e se deslocaram para casa de amigos ou parentes) e 3,5 mil desabrigados (pessoas que precisam de abrigo público).

Por meio dos Stories no Instagram, rede na qual reúne mais de 50 milhões de seguidores, Virginia compartilhou o comprovante da transferência destinada à Prefeitura de Juiz de Fora. A doação foi feita pela conta de Savi Cosméticos, razão social da WePink, marca de cosméticos da qual Virginia é sócia. Ela destacou a gravidade da situação enfrentada pelas famílias afetadas pelos alagamentos e deslizamentos.

“Hoje nosso coração está em Minas Gerais. As cenas que estamos vendo são devastadoras. Famílias perderam casas, histórias, memórias. Não conseguimos assistir de longe, fizemos nossa doação para ajudar as vítimas dessa tragédia e gostaríamos muito de contar com a ajuda de vocês também”, escreveu.

“Não é sobre aparecer. Sobre fazer muito ou pouco… É sobre agir. Quando a gente pode estender a mão, a gente estende e levanta o próximo”, declarou.

Ela também deixou uma mensagem de apoio às equipes que atuam nas áreas atingidas. “Que Deus conforte cada família e fortaleça todos que estão na linha de frente, especialmente as equipes da Defesa Civil de Minas Gerais e os voluntários que não estão medindo esforços. Vamos ajudar! Às vezes, o pouco pra gente é o recomeço de alguém”, pediu.

Ela também compartilhou vídeos com imagens da tragédia e pediu para que os seguidores também fizessem doações. Segundo estimativas divulgadas pela imprensa, o patrimônio de Virginia é avaliado em cerca de R$ 400 milhões, mas, segundo o jornal O Globo, o valor total dos bens da influenciadora ultrapassa os R$ 700 milhões.

Em maio de 2024, Virgínia realizou doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Ela destinou R$ 150 mil, divididos entre três instituições, além de enviar roupas, brinquedos e itens de higiene, utilizando também os lucros de um dia da marca WePink.

Em novembro de 2025, ela fez uma doação de R$ 1 milhão ao Teleton 2025, também por meio da WePink. A campanha do SBT destina recursos para a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente).

