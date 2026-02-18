Virginia Fonseca tem perrengue na Sapucaí e quase perde tapa-sexo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A estreia de Virginia Fonseca à frente da bateria da Acadêmicos do Grande Rio foi marcada por imprevistos com a fantasia durante o desfile na madrugada desta quarta-feira (18/2), terceiro e último dia de apresentações do Grupo Especial, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Além de precisar remover parte da fantasia, a influenciadora quase perdeu o tapa-sexo, que descolou na avenida.

Veja a cobertura completa do carnaval 2026

O principal problema envolveu o costeiro da fantasia, que pesava cerca de 12 quilos. A peça precisou ser retirada algumas vezes ao longo do desfile por causa de dores. Em determinado momento, a influenciadora chegou a atravessar a área do Módulo 4, onde ficam os jurados, sem o acessório, o que levantou dúvidas sobre possível perda de pontos no quesito Fantasias.

Além disso, o tapa-sexo apresentou falhas na fixação e chegou a descolar parcialmente durante a evolução na avenida. Apesar do problema, a peça não caiu e não houve exposição da genitália.

Antes mesmo de entrar na avenida, Virginia já havia relatado dificuldades com o figurino durante uma transmissão ao vivo. Segundo ela, o peso da fantasia fazia a parte inferior do maiô ceder.

“Falei: ‘Não dá, teve que fazer tudo de novo’”, contou. Como alternativa para evitar novos problemas, a equipe optou por reforçar a fixação. “Nós vamos colar hoje. Vamos colocar uma fita”, disse a influenciadora.

Segundo Virginia, durante o desfile, o problema no tapa-sexo obrigou a rainha de bateria a sambar com mais cautela para evitar que a peça se soltasse completamente, o que acabou interferindo na evolução ao longo do percurso.

Mesmo com os imprevistos, a fantasia chamou atenção pelo visual marcante. Antes do desfile, a influenciadora havia publicado fotos do figurino e explicou o conceito nas redes sociais.

“A revolução já começou. Minha fantasia representa o meu sentimento pela Grande Rio e a bateria do mestre Fafá!!! O pulsar forte e acelerado, que move toda uma comunidade!! O coração das pessoas, o coração da bateria, o meu coração. Podemos Grande Rio”, escreveu.

O look também trazia um número 7 com strass no dente, em homenagem ao namorado, o jogador Vini Jr, que atua no Real Madrid.

O que diz o regulamento?

O regulamento da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro) não cita diretamente o termo “rainha de bateria”, tratando os desfilantes de forma geral dentro dos nove quesitos avaliados. No quesito Fantasias, os jurados analisam beleza, criatividade, diversidade e acabamento, com notas entre 9 e 10, divididas entre Concepção e Realização.

O manual prevê punição em casos de ausência significativa de elementos previstos originalmente. Pelo menos um jurado viu a influenciadora sem o costeiro, mas o impacto disso depende da interpretação individual do avaliador. Além disso, na apuração final, a menor das quatro notas é descartada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As normas também proíbem nudez. Escolas que apresentarem integrantes com genitália à mostra perdem 0,5 ponto – o que não ocorreu no caso da Grande Rio, já que o tapa-sexo descolou mas não caiu.