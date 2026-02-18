Estreante como rainha de bateria, Virginia Fonseca é vaiada na Sapucaí

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A influenciadora Virginia Fonseca enfrentou reações divididas do público durante sua estreia como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, na madrugada desta quarta-feira (18/2), na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Após o desfile, a atriz Paolla Oliveira saiu em defesa da sucessora e destacou a resistência da influenciadora na avenida.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que parte do público vaiou Virginia no momento em que seu nome foi anunciado no sistema de som do sambódromo, durante a leitura da ficha técnica da escola por um integrante da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro). As manifestações partiram principalmente de setores populares do local.

A estreia foi marcada por esquema forte de segurança. Ao deixar o camarote onde se preparava, pouco depois da meia-noite, Virginia foi cercada por curiosos, foliões e fãs enquanto seguia para a concentração. Durante o deslocamento e o desfile, ela foi escoltada por seguranças identificados como membros da diretoria da escola.

Apesar das vaias registradas, a influenciadora também recebeu manifestações de apoio ao chegar à avenida, com gritos de incentivo. “Gente, é muita emoção estar aqui”, afirmou.

Após a passagem da escola, novas manifestações negativas foram registradas, incluindo gritos com o nome de Paolla, a antiga rainha da Grande Rio. Na saída, houve tumulto durante o deslocamento da influenciadora até o camarote, exigindo reforço na segurança e fechamento de portões para facilitar a passagem.

Virginia chegou a usar um carrinho para se locomover até uma saída alternativa, acompanhada por seguranças da escola e da organização do carnaval. Durante o trajeto, foliões tentavam fotos e acenavam para a influenciadora.

Paolla Oliveira elogia estreia e sai em defesa

Logo após o desfile, Paolla destacou a força física e emocional da sucessora. “Olha, a gente estava num lugar muito complexo, porque eu sei o que ela passou. Eu não consegui falar muito com ela; a gente se comunicou à distância. Mas com o (Mestre) Fafá, por exemplo, eu não consegui falar. Eu estava num lugar muito perto dos jurados e aí você se concentra para chegar ali e fazer bonito para eles, né? Então foi uma passagem meio rápida. Mas a gente se comunicou, e foi lindo, foi lindo demais! Amor, ela estava linda. E guerreira, tá?”, afirmou em entrevista ao Portal LeoDias.

A atriz também ressaltou o esforço físico exigido pelo carnaval e disse que Virginia enfrentou dores por causa do peso do costeiro da fantasia, mas ficou na avenida até o fim. Após a apresentação, Virginia relatou o impacto físico da experiência. Em uma transmissão ao vivo, afirmou que sentiu dores intensas durante o desfile, mas celebrou a realização pessoal.

“Chegou no meio da avenida e pensei que ia começar a chorar. Muita dor, eu nem sei como é que está o meu ombro aqui. Está vermelho, está doendo tanto, tanto. Mas foi tudo muito lindo. Confesso que fiquei muito tensa, muito nervosa, mas muito grata por viver a experiência”, disse.