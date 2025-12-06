Virginia Fonseca exibe panetone avaliado em R$ 5 mil

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A influenciadora Virginia Fonseca virou assunto nas redes sociais ao mostrar o presente nada básico que recebeu: um chocotone gigante e ultra­luxuoso, avaliado em mais de R$ 5 mil. A sobremesa, produzida pelo confeiteiro das celebridades Denilson Lima, pesa 20 quilos e precisou de duas pessoas para ser transportada até o apartamento da influenciadora.

Virginia ficou chocada com o tamanho da delícia e fez questão de registrar cada detalhe para os seguidores. “Bom, o tamanho deste chocotone! É perfeito. Olha a beleza disso! Vocês estão conseguindo entender o tamanho disso aqui? É muito pesado, não consigo levantar. Nossa Senhora… meus braços! Que perfeição. Chocada”, disse ela, enquanto mostrava o doce enorme, decorado em tons de branco, dourado e vermelho.

O panetone não faz parte do catálogo tradicional do confeiteiro e foi feito sob medida para a influenciadora. O doce é totalmente revestido de chocolate branco belga e recheado com uma mistura de caramelo flor de sal, creme crocante de macadâmias e macadâmias caramelizadas ao mel.

Modelos semelhantes disponíveis no cardápio de Denilson variam entre R$ 5.400 e R$ 5.600. O confeiteiro também produz outras sobremesas de luxo, como bolos, pães de mel e cestas que chegam a custar até R$ 10 mil.

Sem conseguir dividir o presente sozinha, Virginia contou que vai levar o chocotone para o Rio de Janeiro, onde participa do aniversário do cunhado, Netinho, da família do namorado Vini Jr.

“Eu vou pro aniversário do meu cunhado hoje lá no Rio, vou levar pro pessoal comer, porque não tem nem gente aqui pra comer isso. É muito grande, imenso. Vai até andar de avião hoje. Quando a gente cortar, eu filmo pra vocês, porque dentro tem um recheio surreal. O Denilson me falou”, contou.