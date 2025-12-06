Virginia Fonseca exibe panetone avaliado em R$ 5 mil

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
A influenciadora Virginia Fonsecavirou assunto nas redes sociais ao mostrar o presente nada básico que recebeu: umchocotonegigante e ultraluxuoso, avaliado em mais de R$ 5 mil. A sobremesa, produzida pelo confeiteiro das celebridades Denilson Lima, pesa 20 quilos e precisou de duas pessoas para ser transportada até o apartamento da influenciadora.
Virginia ficou chocada com o tamanho da delícia e fez questão de registrar cada detalhe para os seguidores. “Bom, o tamanho deste chocotone! É perfeito. Olha a beleza disso! Vocês estão conseguindo entender o tamanho disso aqui? É muito pesado, não consigo levantar. Nossa Senhora… meus braços! Que perfeição. Chocada”, disse ela, enquanto mostrava o doce enorme, decorado em tons de branco, dourado e vermelho.
O panetone não faz parte do catálogo tradicional do confeiteiro e foi feito sob medida para a influenciadora. O doce é totalmente revestido de chocolate branco belga e recheado com uma mistura de caramelo flor de sal, creme crocante de macadâmias e macadâmias caramelizadas ao mel.
Modelos semelhantes disponíveis no cardápio de Denilson variam entre R$ 5.400 e R$ 5.600. O confeiteiro também produz outras sobremesas de luxo, como bolos, pães de mel e cestas que chegam a custar até R$ 10 mil.
Sem conseguir dividir o presente sozinha, Virginia contou que vai levar o chocotone para o Rio de Janeiro, onde participa do aniversário do cunhado, Netinho, da família do namorado Vini Jr.
“Eu vou pro aniversário do meu cunhado hoje lá no Rio, vou levar pro pessoal comer, porque não tem nem gente aqui pra comer isso. É muito grande, imenso. Vai até andar de avião hoje. Quando a gente cortar, eu filmo pra vocês, porque dentro tem um recheio surreal. O Denilson me falou”, contou.
A influenciadora digital — nova contratada do SBT — Virginia Fonseca surpreendeu os seguidores ao compartilhar detalhes luxuosos de sua nova mansão em um condomínio de Goiânia. Instagram @virginia
A residência, que está em fase de acabamento, contará com um elevador na garagem, closets sofisticados e um escritório. Todos os ambientes são equipados com ar-condicionado embutido no teto. montagem/reprodução instagram
Entre os destaques estão um lavabo com banheira de luxo e vista privilegiada, um spa com teto que simula um "céu estrelado" e uma adega com sistema de segurança por senha. Montagem/reprodução instagram
Na área externa, Virginia mostrou uma piscina de borda infinita com cascata, lareira e banheiros. reprodução/instagram
Que as celebridades levam uma vida de luxo e regalias isso todo mudo sabe. Mas alguns famosos fazem questão de um toque de excentricidade. Confira algumas peculiaridades das celebridades que já deram o que falar nas redes! montagem / reprodução
Copo de grife: A cantora Lexa já apareceu nas redes sociais bebendo em um copo da marca Versace envolto em cristais preciosos que chega a custar quase 9 mil reais! reprodução instagram @brendasangi
Closet blindado: A atriz e modelo Flavia Pavanelli impressionou a web ao mostrar o enorme closet que tem em casa. reproduÃ§Ã£o instagram
Entre bolsas e sapatos de luxo, um detalhe chamou a atenção do público: o cômodo não só tem uma porta com senha como também é blindado! reprodução tiktok
Rede milionária - Se você se chocou com o copo de grife, olha só essa: a empresária Karla Marques possui uma rede da grife Louis Vuitton avaliada em 230 mil reais! montagem / reprodução instagram
E o item valioso na sala de estar da empresária parece só um detalhe quando se nota uma árvore jabuticabeira no centro do cômodo! reprodução youtube
Lustre gigante: O cantor sertanejo Luciano Camargo causou rebuliço nas redes quando apareceu dando uma limpadinha no lustre da sua casa. "Dia de faxina em casa...", escreveu ele na legenda. Vários seguidores comentaram e fizeram piadas com o tamanho da peça. reprodução instagram
Kart na varanda: A mansão do jogador Neymar, em Mangaratiba, no RJ, gerou uma série de polêmicas na internet. Uma delas teve a ver com um lago artificial de cerca de 1.000 m² que o atleta mandou construir. reprodução internet
O local chegou a ser interditado depois de uma série de denúncias de crime ambiental, o que foi um prato cheio para os internautas na web. reprodução
Alguns dias depois, viralizou nas redes uma imagem aérea do local indicando várias megalomanias: tem quadra de futebol de areia, quadra de tênis, heliponto e até uma pista de kart... reprodução twitter
Privada tecnológica: Outro famoso que movimentou as opiniões na internet ao mostrar um item diferenciado foi o influenciador Felipe Neto e seu vaso sanitário autolimpante. reprodução instagram
Felipe ainda explicou que o objeto possui várias funções inteligentes como spray, massagem, lavagem e secagem do bumbum, tudo isso controlado por um controle remoto! Quem quiser ter um desse em casa precisa desembolsar pelo menos 10 mil reais! reprodução instagram
Hidro na varanda: Ã? bom ressaltar que nem sempre as excentricidades dos famosos sÃ£o saudÃ¡veis. O influenciador Kel Ferreti viralizou depois que uma ordem judicial exigiu a retirada de uma hidromassagem de sua varanda. reproduÃ§Ã£o instagram
A Justiça de Alagoas, onde ele mora, constatou que a instalação da estrutura oferece risco à estrutura do prédio. reprodução instagram
Fórmula 1 na sala: Sabe aquelas pessoas que gostam de colecionar carros? O apresentador Otávio Mesquita levou essa ideia a outro patamar e colocou um carro de Fórmula 1 na parede da sala de casa! reprodução instagram
O veículo foi pilotado por Giancarlo Fisichella no GP do Brasil de 2003. Na época, o italiano venceu em sua categoria, pela primeira vez. reprodução facebook
A ideia de concorrer à Presidência foi alimentada pelo próprio artista até o momento Instagram @gusttavolima
Teve até quem reparasse no carrinho de golfe parado na porta dizendo que a casa do cantor “é tão grande que tem um transporte para trocar de cômodo”. reprodução redes sociais
Piscina vermelha: Outro item que dividiu a web foi a piscina do apresentador André Marques. Os azulejos avermelhados acabam transformando a cor da água. “Deve ser tipo tomar um banho de sangue", opinou um seguidor… reprodução instagram
Na época, depois de receber muitas críticas nas redes, o apresentador desabafou: "Ostentação? Não. Sou filho de professora, que ganhava salário de 1.500 reais. Criou a gente sozinha, sem meu pai (ele foi vítima de alcoolismo). Consegui construir o que construí sozinho. Isso é motivo de orgulho". reprodução instagram
Aliás, Rodrigo Faro adora peculiaridades. Em outra oportunidade, ele apareceu de mãos dadas com a esposa, os dois sentados em vasos sanitários que estão no mesmo ambiente... reprodução instagram
Antes, o apresentador também já tinha chocado a web com o tamanho da porta de entrada da sua mansão… reprodução instagram
Não olhe para cima: O cantor Léo Santana e sua esposa, Lore Improta, não economizaram na excentricidade e construíram uma piscina com fundo de vidro no teto da sala de casa! montagem / reprodução instagram