Confeiteiros usam a criatividade para aproveitar a massa de chocotone

Nem só do formato original vive o chocotone. As confeitarias usam a criatividade para oferecer outros produtos usando a massa com gotas de chocolate. O conhecido sabor do Natal pode ter o formato redondo de trufa, estar em camadas intercaladas com recheio e até virar uma vila de casinhas com neve.



Há quatro anos, Ana Paula Oliveira, da Pedaço de Mimo, teve a ideia de montar uma aldeia de Natal (400g por R$ 78,90). “Amo casinha com portinha e fiquei encantada com uma forminha que comprei na China”, conta.

São três casinhas de chocolate, cada uma recheada com um sabor de chocotone (massa e recheio): creme de baunilha com geleia de frutas vermelhas, doce de leite com noz-pecã e creme de chocolate e Nutella com massa crocante. Vai leite em pó por cima para imitar neve.



A confeiteira também faz “chocotone bite”, chocotone cortado em quadradinhos e assado para ficar crocante. Ela ainda banha os pedaços de massa em chocolate com “pailleté feuilletine” para adicionar mais crocância à mordida. Eles são vendidos em uma louça verde em formato de Papai Noel (115g por R$ 135).

Chocotone no pote



Pelo terceiro ano consecutivo, Julia Chaves lança os chocotones no pote (200g por R$ 21,90), disponíveis em quatro sabores: chocolate branco com maracujá e coco, doce de leite com amêndoas, chocolate crocante com caramelo salgado e pistache com frutas vermelhas. “São para as pessoas que gostam mais do recheio do que da massa”, avisa. São duas camadas de recheio e apenas uma de massa.

A combinação de chocolate branco com maracujá e coco da Julia Chaves também vai parar no pote Jéssica Andrade/Divulgação



Outro produto que foge do formato tradicional de chocotone é a Caixa Degustação (800g por R$ 118). “Envio três fatias de chocotone bem generosas, apresentada de forma diferente. Coloco o recheio por cima e banho o pedaço todo no chocolate.” O cliente pode escolher três dos quatro sabores do menu de Natal. Ou seja, agrada indecisos e aquela pessoa que não conhece o gosto de quem será presenteado.



Já a Turci aposta nas trufas de chocotone (135g por R$ 79). “É uma receita clássica de trufa de chocolate com pedaços de chocotone, que traz o sabor de Natal e textura”, descreve Raphael Turci. Ele destaca que são uma boa opção de presente, porque são vendidos em um pote de vidro.

Estratégia de venda

Para Isadora Galarane, a trufa de chocotone (R$ 8 a unidade) com ganache de laranja e chocolate meio amargo e o chocotone bite (150g por R$ 30) cumprem um papel importante no cardápio. “O que a indústria vende traz muito preconceito, porque é muito aromatizado, desconfortável para o estômago. Então, faço esses produtos de entrada para as pessoas entenderem que o meu é diferente”, pontua.

A trufa de chocotone da Isadora Galarane tem ganache de laranja e chocolate meio amargo Ana Laura Musallam/Divulgação



A confeiteira não esconde o orgulho pela sua massa. Ela comprava chocotone pronto até ser fisgada pela panificação. “Comecei a me encantar pelo mundo da fermentação natural e, há três anos, tentei lançar, mas não é tão simples. Passei o ano passado todo estudando, desenvolvendo levain até fazer o panetone perfeito”, conta. Todos são produzidos com farinha italiana e mel, raspas de laranja e limão para saborizar. Uma versão tem gotas de chocolate e a outra é de chocolate com laranjas cristalizadas.



Você encontra os produtos de pronta-entrega na loja da Isadora Galarane, que fica no Bairro Renascença, Região Nordeste de BH, até a segunda semana de janeiro.

