Espetacular Doceria está de mudança para a Savassi; descubra as novidades

Descrita como um pedacinho da França em Belo Horizonte, a Espetacular Doceria está de mudança. O novo endereço da confeitaria francesa será na Savassi. Em entrevista para o podcast Degusta, a fundadora, Elisa Dayrell, revela que sempre teve sempre o sonho de abrir uma loja no bairro e detalha as novidades que estão por vir. “Acho que sempre a mudança é uma oportunidade.”



Elisa estudou gastronomia (por vocação) e administração de empresas (por imposição dos pais). Hoje agradece a eles porque essa formação foi essencial para o sucesso do negócio, que já tem nove anos e quase 30 funcionários.

“Isso me possibilitou ter um conhecimento geral de tudo um pouquinho. Então, entendo do lado trabalhista, do lado de contabilidade, gestão de pessoas. Foi uma formação muito completa para mim, isso fez a minha base”, destaca a chef confeiteira.



E não é só isso. Com o tempo, ela entendeu que teria que ficar cada vez menos na cozinha para crescer. “O fazer doce representa um percentual no meu dia a dia muito menor do que imaginava. Achava que estaria ali dentro da cozinha misturando brigadeiro 18 horas por dia, e não. Mas acho também que é uma escolha de empreender. Quero ser grande, é meu sonho, não escondo isso de ninguém. Então, para isso você tem que gerir bem. Não adianta ter só um bom produto.”



Tanto o seu lado empreendedor quanto o seu talento para fazer doces se manifestaram cedo. Ela começou vendendo brigadeiro no cursinho onde estudava para o vestibular de medicina. Mais tarde, para se formar em administração, criou um plano de negócios de uma confeitaria, que, inclusive, já tinha o nome Espetacular Doceria.

Primeira mudança



Com o diploma da Le Cordon Bleu, de Paris, em mãos, Elisa deu “o primeiro passo maluco, como todo empreendedor”. Já não cabia mais na cozinha de casa, onde ficou por cinco anos, então alugou um imóvel para ter uma cozinha de produção. Oito meses depois, estava com loja e cafeteria na Rua Bernardo Guimarães, Bairro Funcionários.

“Sempre quis ter uma loja. Gosto de pessoas, então me via ali atendendo, conversando com o público, explicando a sobremesa.”



Foram cinco anos nesse primeiro endereço. Lá, a confeiteira começou fazendo tudo sozinha, teve o primeiro funcionário de carteira assinada e viu os pedidos aumentarem rapidamente com a venda on-line na pandemia. “Tive que ter um financeiro, duas meninas para venda on-line e, de quatro mesas, sobrava uma para o cliente.” Não dava mais para ficar naquela loja.

Elisa Dayrell, da Espetacular Doceria, anuncia na entrevista que vai lançar uma linha de doces saudáveis Jair Amaral/EM/D.A Press



Na busca por um novo ponto, ela encontrou a casa na Rua Grão Pará, Bairro Santa Efigênia, onde esteve por quatro anos. “Foi um super crescimento. Tinha 60 metros quadrados e fui para 360.”



O plano era abrir uma segunda unidade, mas, com a venda do imóvel para o Clube Palmeiras, que fica ao lado, Elisa saiu à procura do terceiro endereço. Pensou logo na Savassi. Era onde ficava o cursinho onde estudava e vendia brigadeiro. Desde aquela época, ela sonhava em abrir uma loja no bairro, mas parecia ser um sonho distante.



“Chegar ao lugar onde tudo começou é muito emocionante. Quando surgiu [o imóvel], ficava assim: não, eu não vou ter condição. E aí tudo casou de uma forma tão maravilhosa que sinto que essa loja era para ser minha assim mesmo.”

Lista de novidades



As portas da nova loja, na Rua Levindo Lopes, 318, devem ser abertas a partir desta quarta-feira. “Estou muito feliz com a mudança”, comemora a chef, que terá uma cozinha maior e mais organizada, em linha de produção. Já os clientes terão a possibilidade de se sentar em mesas na calçada e curtir o clima da Savassi de segunda a segunda.



Aliás, essa é a grande novidade. A confeitaria passará a funcionar também aos domingos. Era outro sonho antigo, que não se concretizava por falta de equipe e pelo dia de descanso.

“Domingo sempre foi o dia em que conseguia descansar verdadeiramente. Mas aí, indo para Savassi, é inevitável. Agora também tenho uma outra maturidade de delegar, confiar e entregar.” A solução foi montar uma equipe diferente para o fim de semana (os funcionários de antes vão trabalhar apenas de segunda a sexta).



Elisa ainda anuncia que vai lançar uma linha de doces saudáveis (sem glúten, sem lactose e sem açúcar). “Meu marido é o grande incentivador, porque ele é muito fitness e ficava bravo de não ter nada assim, aí isso começou a me despertar esse interesse. É uma linha de cuidado mesmo, para as pessoas que tem, não só intolerância, mas que estão preocupadas com a saúde.”



Com a mudança, a chef também passa a servir menus que saem mais rápido, pensando no público corporativo. “Trouxe um pouquinho dessa pegada, mas sem perder a minha essência. Tipo como um extra, não como uma mudança de marca.” Ela deixa claro que vai continuar com atendimento humanizado na mesa, cardápio físico e o convite para desfrutar do cardápio com calma.

Mesa de doces

Especializada em doces franceses, a confeitaria popularizou em BH nomes como entremet, tartelette e macaron Jair Amaral/EM/D.A Press



Sete sobremesas da Espetacular adoçaram o bate-papo. Entre elas, três tipos de entremet, que é uma torta com camadas à base de mousse: Òpera (café, amêndoa e chocolate), Vanilla et Caramel Beurre Sale (baunilha, caramelo com flor de sal e creme artesanal de avelã) e Trois Chocolat (meio amargo, branco e ao leite). “Esse foi o primeiro entremet que aprendi na França e continuo com a receita 100% igual.”



Também estavam na mesa três tartelettes, tortas de massa crocante de farinha de amêndoas. Eram a Tarte aux Fruit Rouges (creme de baunilha e coulis de frutas vermelhas), a Tarte Pour Elisa (trufas meio amarga e branco com macarons e lascas de chocolate) e a Tarte Noel (ganache de pistache e coulis de framboesa).

Não poderiam faltar os macarons, que são a especialidade da confeitaria, em sabores como limão com framboesa e baunilha com caramelo salgado. A confeitaria realiza anualmente o Festival de Macarons e já chegou a vender 15 mil unidades em um único dia.

