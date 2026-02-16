Assine
GENEROSIDADE

Roberta Miranda emociona vendedora ambulante ao pagar R$ 800 por pipoca

A cantora comprou 12 pacotes de pipoca, o que resultaria no pagamento de R$ 60, mas entregou R$ 800 a uma vendedora ambulante

Folhapress - Notícias
Folhapress - Notícias
16/02/2026 19:58

A ambulante se emocionou, abraçou a artista e agradeceu crédito: Instagram/Reprodução

Roberta Miranda protagonizou um gesto de generosidade durante o carnaval em João Pessoa, na Paraíba. Enquanto circulava pelas ruas da cidade, a cantora parou para comprar pipoca de uma vendedora ambulante e viralizou nas redes sociais com o ato que comoveu os internautas.

Em vídeo publicado no Instagram, a artista aborda a trabalhadora, pergunta o preço do saco de pipoca e indaga se faltam muitas unidades a ser vendidas. "Muito, na verdade, porque eu comecei agora há pouco", responde a ambulante.

Em seguida, Roberta passa a distribuir os pacotes para pessoas que estavam ao redor. A artista deu 12 unidades, cada uma no valor de R$ 5, o que resultaria em R$ 60.

Na hora do pagamento, a cantora retirou uma nota de R$ 200 da carteira e entregou à vendedora. Diante da reação surpresa, Roberta Miranda repetiu o gesto mais três vezes, totalizando R$ 800.

A ambulante se emocionou, abraçou a artista e agradeceu, enquanto pessoas que acompanhavam a cena comemoravam. "Sempre deixo claro: uso minha imagem para que as pessoas entendam que, ao ter um olhar carinho ao próximo, Deus fica feliz", escreveu Roberta na publicação.

Tópicos relacionados:

carnaval musica paraiba roberta-miranda

