Onde ver filmes de Robert Duvall, como 'O poderoso chefão', no streaming

Morto nesta segunda-feira (16/2), o ator Robert Duvall teve a sua carreira marcada por produções como "O poderoso chefão" e "Apocalypse mow", ambos do cineasta Francis Ford Coppola, e papéis que perpassam ainda muitos outros longas como "Rede de intrigas", "Um dia de fúria", "Os donos da noite" e, mais recentemente, "O juiz", "As viúvas" e o "O pálido olho azul", produção da Netflix.

Segundo comunicado assinado por sua mulher, Luciana, Duvall morreu "pacificamente" em sua casa em Middleburg, no estado da Virgínia, e não será realizado um funeral.

Veja onde assistir aos principais filmes de Robert Duvall:

"O poderoso chefão"

Onde ver: Netflix

No filme de 1972 de Francis Ford Coppola, a família mafiosa Corleone enfrenta ameaças internas e externas. Don Vito Corleone comanda os negócios enquanto o poder passa para a nova geração. Duvall vive o conciliere Tom Hagen.

"Apocalypse now"

Onde ver: Lojas digitais

Durante a Guerra do Vietnã, um capitão recebe a missão de eliminar um coronel que enlouqueceu nas selvas do Camboja. Duvall interpreta o icônico Tenente-Coronel Kilgore. O filme é de 1979, também do diretor Francis Ford Coppola.

"O sol é para todos"

Onde ver: Lojas digitais

Na adaptação do romance clássico homônimo de Harper Lee, um advogado defende um homem negro acusado injustamente no Sul dos EUA.Quem conta a é uma criança. Duvall faz sua estreia no cinema como Boo Radley. Filme é de 1962, do diretor Robert Mulligan.

"O juíz"

Onde ver: HBO Max

Um advogado retorna à cidade natal após a morte da mãe. Seu pai, um juiz respeitado, torna-se suspeito de assassinato. Duvall interpreta o juiz Joseph Palmer no longa de David Dobkin de 2014, com Robert Downey Jr.

"Rede de intrigas"

Onde ver: Prime Video

Um apresentador anuncia ao vivo que cometerá suicídio. A emissora explora o escândalo para ganhar audiência. Duvall interpreta o executivo Frank Hackett no longa de 1976 de Sidney Lumet.

"Lições para toda a vida"

Onde ver: Lojas digitais

Um garoto passa o verão com dois tios excêntricos no interior do Texas. Duvall interpreta um dos tior, Hub McCann. Filme de Tim McCanlies é de 2003.

"Um dia de fúria"

Onde ver: HBO Max

No thriller policial de 1993, dirigido por Joel Schumacher, Duvall vive um policial prestes a se aposentar que percebe um padrão nos crimes que vem acontecendo em Los Angeles e dedica seu último caso a pegar o criminoso por trás dos últimos eventos.

"Os donos da noite"

Onde ver: Prime Video

Filme de 2007, do diretor James Gray, conta com Duvall, Joaquin Phoenix e Mark Wahlberg no elenco. A história gira ao redor de uma boate, a El Caribe, em Nova York.

"As viúvas"

Onde ver: Prime Video

Robert Duvall é acompanhado por um elenco igualmente de peso em "Viúvas" (2018), de Steve McQueen. Além de Duvall, Viola Davis, Liam Neeson, Elizabeth Debicki, Colin Farrell, Michelle Rodriguez, Cynthia Erivo, Daniel Kaluuya e Brian Tyree Henry vivem a história de viúvas que, ao perderem seus maridos, se unem para executar um roubo que seus parceiros estavam planejando.

"O pálido olho azul"

Onde ver: Netflix

Último filme que Robert Duvall estrelou, "O pálido olho azul" (2022), de Scott Cooper, é um thriller gótico que narra a história de uma série de assassinatos fictícios envolvendo um jovem que viria a ser conhecido como Edgar Allan Poe.