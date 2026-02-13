Principal adversário de ‘O agente secreto’ no Oscar chega hoje ao streaming

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Assim como na vida, a imprevisibilidade faz parte do jogo em Hollywood. Até dezembro passado, a grande pedra no sapato de “O agente secreto” rumo ao Oscar era o iraniano “Foi apenas um acidente”, de Jafar Panahi. Com o sucesso do filme brasileiro no Globo de Ouro (de onde o iraniano saiu de mãos vazias), e as nomeações ao prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, foi outra produção que começou a fazer frente ao longa de Kleber Mendonça Filho.



“Valor sentimental”, o drama norueguês de Joachim Trier, é hoje visto como o favorito ao Oscar de Melhor Filme Internacional. Digo hoje porque, faltando um mês para a cerimônia em Los Angeles, muita coisa pode acontecer. No Brasil, o filme de Trier já fez 167 mil espectadores. Continua em cartaz nos cinemas, mas estreia nesta sexta (13/2) na Mubi.



A matemática pura e simples está contando muito a favor do drama sobre o acerto de contas de uma família – um pai e duas filhas – por meio do cinema. São nove indicações ao Oscar, contra quatro de “O agente secreto”. Os dois longas, vale dizer, são distribuídos nos Estados Unidos pela mesma empresa, a Neon.



O thriller pernambucano segue em segunda opção em várias listas de apostas na categoria de Melhor Filme Internacional, mas é difícil fazer frente a um longa indicado também a Melhor Filme, Diretor, Atriz (Renate Reinsve), Atriz Coadjuvante (Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas), Ator Coadjuvante (Stellan Skarsgard), Roteiro e Montagem. Quanto mais indicações, maior atenção dada pelos membros da Academia.



APOSTAS

O site Gold Derby, especializado em previsões e apostas para as premiações de Hollywood, chama a atenção para duas categorias que o filme de Trier foi indicado. A primeira delas é para Montagem.



De acordo com a publicação, quando filmes internacionais são nomeados nesta categoria, eles geralmente vencem – não a estatueta de Montagem, mas a de Filme Internacional. “Emilia Pérez”, em 2025, foi uma exceção à “regra” por uma questão maior – o escândalo envolvendo a atriz Karla Sofía Gascón, que afundou a campanha do longa francês.



A indicação de Roteiro também reforça a candidatura do norueguês. Alguns dos vencedores dos últimos anos do Oscar de Filme Internacional – “Zona de interesse”, “Nada de novo no front”, “Drive my car”, “Parasita” e “Roma” haviam sido nomeados a Melhor Roteiro.



Outro feito conseguido pelo filme de Trier foi ter se tornado a única produção em língua não inglesa indicada ao PGA Awards, o prêmio do sindicato dos produtores. É fato que os principais sindicatos de Hollywood (atores, diretores, produtores) não costumam nomear profissionais e filmes estrangeiros.



Trunfos do Brasil

Mas é claro que, a despeito disso, a campanha de “O agente secreto”, com suas quatro nomeações, continua muito forte e apostando as fichas na presença de Wagner Moura e de todo o elenco. A indicação de Gabriel Domingues na nova categoria, Melhor Direção de Elenco, vem reforçando a divulgação não só na figura de seu protagonista, mas na de outros coadjuvantes – Tânia Maria é o nome mais falado entre eles.



A favor do filme brasileiro há as vitórias no Critics Choice e Globo de Ouro como Melhor Filme Estrangeiro (ou de Língua Não Inglesa, os títulos divergem em cada premiação, mas basicamente significam a mesma coisa). Vencedores do Oscar de Melhor Filme Internacional que também levaram a melhor nas duas premiações supracitadas foram “O filho de Saul”, “Roma”, “Parasita” e “Drive my car”.



Antes do Oscar, tem o Bafta, seu correspondente britânico. O filme brasileiro foi nomeado em duas categorias. Está em clara desvantagem contra as oito nomeações do longa norueguês. Os demais três concorrentes são os mesmos do Oscar – o já citado “Foi apenas um acidente”, o espanhol “Sirât” e o tunisiano “A voz de Hind Rajab”. O resultado do Oscar britânico poderá sinalizar melhor quem sairá vencedor em 15 de março.

“VALOR SENTIMENTAL”

O filme está em cartaz nos Centro Cultural Unimed-BH Minas (às 17h35); UNA Cine Belas Artes (às 17h50) e Pátio Savassi (21h50 nesta sexta e 21h35 nos demais dias). Estreia nesta sexta (13/2), na Mubi.