Principal adversário de ‘O agente secreto’ no Oscar chega hoje ao streaming

Com nove indicações, o norueguês ‘Valor sentimental’ é considerado o maior obstáculo à vitória do brasileiro na categoria Melhor Filme Internacional

Mariana Peixoto
13/02/2026 02:00

Os atores Stellan Skarsgard e Elle Fanning, vestidos com roupas de festa, sorridentes, na praia, à noite, em cena 
Stellan Skarsgard interpreta um cineasta sueco e Elle Fanning vive uma atriz norte-americana em "Valor sentimental", que chega hoje ao catálogo da Mubi e segue em cartaz nos cinemas crédito: Retrato Filmes/Divulgação

Assim como na vida, a imprevisibilidade faz parte do jogo em Hollywood. Até dezembro passado, a grande pedra no sapato de “O agente secreto” rumo ao Oscar era o iraniano “Foi apenas um acidente”, de Jafar Panahi. Com o sucesso do filme brasileiro no Globo de Ouro (de onde o iraniano saiu de mãos vazias), e as nomeações ao prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, foi outra produção que começou a fazer frente ao longa de Kleber Mendonça Filho.

“Valor sentimental”, o drama norueguês de Joachim Trier, é hoje visto como o favorito ao Oscar de Melhor Filme Internacional. Digo hoje porque, faltando um mês para a cerimônia em Los Angeles, muita coisa pode acontecer. No Brasil, o filme de Trier já fez 167 mil espectadores. Continua em cartaz nos cinemas, mas estreia nesta sexta (13/2) na Mubi.


A matemática pura e simples está contando muito a favor do drama sobre o acerto de contas de uma família – um pai e duas filhas – por meio do cinema. São nove indicações ao Oscar, contra quatro de “O agente secreto”. Os dois longas, vale dizer, são distribuídos nos Estados Unidos pela mesma empresa, a Neon.


O thriller pernambucano segue em segunda opção em várias listas de apostas na categoria de Melhor Filme Internacional, mas é difícil fazer frente a um longa indicado também a Melhor Filme, Diretor, Atriz (Renate Reinsve), Atriz Coadjuvante (Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas), Ator Coadjuvante (Stellan Skarsgard), Roteiro e Montagem. Quanto mais indicações, maior atenção dada pelos membros da Academia.


APOSTAS

O site Gold Derby, especializado em previsões e apostas para as premiações de Hollywood, chama a atenção para duas categorias que o filme de Trier foi indicado. A primeira delas é para Montagem.


De acordo com a publicação, quando filmes internacionais são nomeados nesta categoria, eles geralmente vencem – não a estatueta de Montagem, mas a de Filme Internacional. “Emilia Pérez”, em 2025, foi uma exceção à “regra” por uma questão maior – o escândalo envolvendo a atriz Karla Sofía Gascón, que afundou a campanha do longa francês.


A indicação de Roteiro também reforça a candidatura do norueguês. Alguns dos vencedores dos últimos anos do Oscar de Filme Internacional – “Zona de interesse”, “Nada de novo no front”, “Drive my car”, “Parasita” e “Roma” haviam sido nomeados a Melhor Roteiro.


Outro feito conseguido pelo filme de Trier foi ter se tornado a única produção em língua não inglesa indicada ao PGA Awards, o prêmio do sindicato dos produtores. É fato que os principais sindicatos de Hollywood (atores, diretores, produtores) não costumam nomear profissionais e filmes estrangeiros.


Trunfos do Brasil

Mas é claro que, a despeito disso, a campanha de “O agente secreto”, com suas quatro nomeações, continua muito forte e apostando as fichas na presença de Wagner Moura e de todo o elenco. A indicação de Gabriel Domingues na nova categoria, Melhor Direção de Elenco, vem reforçando a divulgação não só na figura de seu protagonista, mas na de outros coadjuvantes – Tânia Maria é o nome mais falado entre eles.


A favor do filme brasileiro há as vitórias no Critics Choice e Globo de Ouro como Melhor Filme Estrangeiro (ou de Língua Não Inglesa, os títulos divergem em cada premiação, mas basicamente significam a mesma coisa). Vencedores do Oscar de Melhor Filme Internacional que também levaram a melhor nas duas premiações supracitadas foram “O filho de Saul”, “Roma”, “Parasita” e “Drive my car”.


Antes do Oscar, tem o Bafta, seu correspondente britânico. O filme brasileiro foi nomeado em duas categorias. Está em clara desvantagem contra as oito nomeações do longa norueguês. Os demais três concorrentes são os mesmos do Oscar – o já citado “Foi apenas um acidente”, o espanhol “Sirât” e o tunisiano “A voz de Hind Rajab”. O resultado do Oscar britânico poderá sinalizar melhor quem sairá vencedor em 15 de março.

“VALOR SENTIMENTAL”
O filme está em cartaz nos Centro Cultural Unimed-BH Minas (às 17h35); UNA Cine Belas Artes (às 17h50) e Pátio Savassi (21h50 nesta sexta e 21h35 nos demais dias). Estreia nesta sexta (13/2), na Mubi.

