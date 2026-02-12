Recife terá exibições públicas de ‘O agente secreto’ em parques da cidade

A Prefeitura do Recife vai promover duas exibições públicas do filme “O agente secreto” em parques da cidade.

As sessões estão previstas para o Parque de Apipucos e o Parque Dona Lindu, como parte de uma programação cultural aberta ao público, voltada à ocupação de espaços públicos com cinema nacional.

A gestão municipal decidiu descartar a transmissão da cerimônia do Oscar. A avaliação interna foi de que a exibição ao vivo poderia atrair uma multidão e, em caso de derrota do filme, transformar o evento em um balde de água fria para o público reunido.