Última noite de desfiles na Sapucaí esquenta disputa pelo título

A terceira noite do Grupo Especial 2026 levou quatro escolas à Marquês de Sapucaí e manteve o alto nível da disputa pelo título do carnaval carioca. Desfilaram Paraíso do Tuiuti, Unidos de Vila Isabel, Acadêmicos do Grande Rio e Acadêmicos do Salgueiro. Todas concluíram as apresentações dentro do tempo máximo de 80 minutos.

A apuração do Grupo Especial 2026 está prevista para esta quarta-feira (18/02), quando será definida a campeã do Carnaval deste ano.

Paraíso do Tuiuti aposta na ancestralidade africana

Mayara Lima como rainha de bateria da Paraíso do Tuiuti