CARNAVAL DO RIO

Última noite de desfiles na Sapucaí esquenta disputa pelo título

Desfilaram Paraíso do Tuiuti, Unidos de Vila Isabel, Acadêmicos do Grande Rio e Acadêmicos do Salgueiro

ES
Eduarda Soares - Rádio Tupi
ES
Eduarda Soares - Rádio Tupi
Repórter
18/02/2026 08:26

Última noite do Grupo Especial esquenta disputa pelo título; veja os destaques de cada escola
Última noite do Grupo Especial esquenta disputa pelo título; veja os destaques de cada escola crédito: Tupi

A terceira noite do Grupo Especial 2026 levou quatro escolas à Marquês de Sapucaí e manteve o alto nível da disputa pelo título do carnaval carioca. Desfilaram Paraíso do Tuiuti, Unidos de Vila Isabel, Acadêmicos do Grande Rio e Acadêmicos do Salgueiro. Todas concluíram as apresentações dentro do tempo máximo de 80 minutos.

A apuração do Grupo Especial 2026 está prevista para esta quarta-feira (18/02), quando será definida a campeã do Carnaval deste ano.

Paraíso do Tuiuti aposta na ancestralidade africana

Mayara Lima como rainha de bateria da Paraíso do Tuiuti
Paraíso do Tuiuti
Paraíso do Tuiuti – Foto: Alex Ferro | Riotur
Paraíso do Tuiuti – Foto: Lucas Victorio | Riotur
Paraíso do Tuiuti – Foto: Clara Radovicz | Riotur
Abrindo a noite, o Tuiuti apresentou o enredo "Lonã Ifá Lukumí", destacando a tradição de Ifá desde a África Ocidental até sua chegada ao Brasil e ao Caribe. O desfile trouxe referências religiosas e culturais, com alegorias em tons de branco e prata associadas aos orixás. Uma pirâmide dourada giratória foi um dos principais elementos cenográficos.

Vila Isabel homenageia Heitor dos Prazeres

Sabrina Sato como rainha pela Unidos de Vila Isabel
Unidos de Vila Isabel – Foto: Rafael Catarcione| Prefeitura do Rio
Unidos de Vila Isabel – Foto: Tata Barreto | Riotur
Martinho da Vila pela Unidos de Vila Isabel – Foto: João Salles | Riotur
Unidos de Vila Isabel – Foto: João Salles | Riotur
Gabi Martins desfila pela Unidos de Vila Isabel – Foto: João Salles | Riotur

A Vila Isabel levou à avenida um tributo ao sambista e artista plástico Heitor dos Prazeres. O enredo abordou a contribuição do homenageado para o samba e para as artes visuais. A comissão de frente representou passagens da trajetória do artista. O intérprete Tinga conduziu o samba-enredo em um desfile marcado por forte presença da comunidade.

Grande Rio mergulha no universo do Manguebeat

Virginia como rainha da Acadêmicos do Grande Rio
Acadêmicos do Grande Rio – Foto: Rafael Catarcione | Prefeitura do Rio
Acadêmicos do Grande Rio – Foto: Rafael Catarcione | Prefeitura do Rio

A Grande Rio apresentou um desfile inspirado no movimento cultural Manguebeat e homenageou Chico Science. Alegorias representaram o ecossistema do manguezal, com predominância de tons terrosos e roxos. A escola também marcou a estreia de Virginia Fonseca como rainha de bateria.

Salgueiro presta tributo a Rosa Magalhães

Encerrando a noite, o Salgueiro homenageou a carnavalesca Rosa Magalhães, reconhecida por sua trajetória no carnaval carioca. O desfile teve como marca a predominância da cor rosa e alegorias de grande porte, incluindo um navio cenográfico. Apesar de um pequeno problema de evolução, a escola finalizou dentro do tempo regulamentar.

Matéria em atualização

