Última noite de desfiles na Sapucaí esquenta disputa pelo título
Desfilaram Paraíso do Tuiuti, Unidos de Vila Isabel, Acadêmicos do Grande Rio e Acadêmicos do Salgueiro
A terceira noite do Grupo Especial 2026 levou quatro escolas à Marquês de Sapucaí e manteve o alto nível da disputa pelo título do carnaval carioca. Desfilaram Paraíso do Tuiuti, Unidos de Vila Isabel, Acadêmicos do Grande Rio e Acadêmicos do Salgueiro. Todas concluíram as apresentações dentro do tempo máximo de 80 minutos.
A apuração do Grupo Especial 2026 está prevista para esta quarta-feira (18/02), quando será definida a campeã do Carnaval deste ano.
Paraíso do Tuiuti aposta na ancestralidade africana
Abrindo a noite, o Tuiuti apresentou o enredo "Lonã Ifá Lukumí", destacando a tradição de Ifá desde a África Ocidental até sua chegada ao Brasil e ao Caribe. O desfile trouxe referências religiosas e culturais, com alegorias em tons de branco e prata associadas aos orixás. Uma pirâmide dourada giratória foi um dos principais elementos cenográficos.
Vila Isabel homenageia Heitor dos Prazeres
A Vila Isabel levou à avenida um tributo ao sambista e artista plástico Heitor dos Prazeres. O enredo abordou a contribuição do homenageado para o samba e para as artes visuais. A comissão de frente representou passagens da trajetória do artista. O intérprete Tinga conduziu o samba-enredo em um desfile marcado por forte presença da comunidade.
Grande Rio mergulha no universo do Manguebeat
A Grande Rio apresentou um desfile inspirado no movimento cultural Manguebeat e homenageou Chico Science. Alegorias representaram o ecossistema do manguezal, com predominância de tons terrosos e roxos. A escola também marcou a estreia de Virginia Fonseca como rainha de bateria.
Salgueiro presta tributo a Rosa Magalhães
Encerrando a noite, o Salgueiro homenageou a carnavalesca Rosa Magalhães, reconhecida por sua trajetória no carnaval carioca. O desfile teve como marca a predominância da cor rosa e alegorias de grande porte, incluindo um navio cenográfico. Apesar de um pequeno problema de evolução, a escola finalizou dentro do tempo regulamentar.
Matéria em atualização