Beija-Flor e Viradouro brilham na 2ª noite do Grupo Especial na Sapucaí

A segunda noite de desfiles na Marquês de Sapucaí foi marcada por apresentações de forte impacto visual e simbólico. Beija-Flor de Nilópolis e Unidos do Viradouro conquistaram os maiores aplausos do público. Também passaram pela avenida a Mocidade Independente de Padre Miguel e a Unidos da Tijuca. Todas as agremiações encerraram suas apresentações dentro do limite regulamentar de 80 minutos.

Acompanhe a cobertura completa do carnaval 2026

Na abertura do Grupo Especial, na noite anterior, os destaques ficaram por conta da Imperatriz Leopoldinense e da Estação Primeira de Mangueira. Acadêmicos de Niterói e Portela também desfilaram. O encerramento do grupo, na terça (17), terá Paraíso do Tuiuti, Unidos de Vila Isabel, Acadêmicos do Grande Rio e Acadêmicos do Salgueiro.

Mocidade transforma Rita Lee em símbolo de liberdade

Responsável por abrir a noite, a Mocidade apostou em um desfile vibrante para reverenciar Rita Lee. O enredo destacou a artista como ícone de irreverência e autonomia, com alegorias que exploraram sua estética psicodélica e seu posicionamento comportamental.

O abre-alas trouxe uma grande imagem da cantora cercada por cores intensas. As fantasias evitaram o uso de penas naturais, em sintonia com a militância da artista pela causa animal. Um dos carros fez referência ao carinho de Rita pelos bichos e incluiu menção ao cão Orelha.

O encerramento recriou o universo de "Lança Perfume", sucesso que atravessou gerações no carnaval. O desfile contou ainda com a presença do músico Roberto de Carvalho.

Beija-Flor leva o Bembé para a avenida

Atual detentora do título, a Beija-Flor apresentou o enredo "Bembé", inspirado na celebração realizada há mais de um século em Santo Amaro da Purificação, na Bahia. A proposta foi transportar para a Sapucaí a força simbólica do Bembé do Mercado.

A comissão de frente encenou uma travessia conduzida por pescadores, com um barco que se erguia e revelava a Mãe da Água. O conjunto alegórico reuniu elementos ligados à purificação e às tradições do candomblé, com referências visuais a Oxum e Iemanjá. O desfile se desenvolveu como um grande cortejo religioso, valorizando a herança afro-brasileira.

Viradouro reverencia trajetória de Mestre Ciça

Terceira escola da noite, a Viradouro dedicou seu enredo a Mestre Ciça, nome histórico das baterias do carnaval carioca. A apresentação destacou instrumentos e símbolos tradicionais dos ritmistas, além de encenar momentos da juventude do homenageado.

Um dos pontos altos foi a volta da atriz Juliana Paes ao posto de rainha de bateria, quase duas décadas após sua última participação. A escola também relembrou o desfile de 2007, quando a bateria ocupou um carro alegórico — imagem que se tornou emblemática e foi recriada na avenida.

Unidos da Tijuca resgata a memória de Carolina Maria de Jesus

Encerrando a programação, a Unidos da Tijuca levou para a Sapucaí a história da escritora Carolina Maria de Jesus. O enredo percorreu diferentes fases de sua vida, ressaltando sua relevância literária e social.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A comissão de frente fez referência ao livro Quarto de Despejo, com uma encenação em que o carrinho de coleta de papel se transformava no espaço onde a autora escrevia. Ao longo do desfile, a escola destacou a importância de preservar a memória da escritora e de enfrentar o apagamento de sua trajetória na história cultural brasileira.