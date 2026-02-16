IIusões da comissão de frente da Imperatriz Leopoldinense viralizam na web

A Imperatriz transformou a Marquês de Sapucaí em um grande espetáculo de ilusionismo e emoção. As ilusões da comissão de frente da Imperatriz, que homenageou Ney Matogrosso, viraram assunto imediato nas redes sociais e arrancaram gritos da arquibancada, consolidando um dos momentos mais impactantes da noite.

O auge veio com a comissão de frente. Em cena, quatro versões de Ney se revezavam em um grande palco cenográfico. Ao todo, 15 bailarinos encarnaram fases distintas do artista, incluindo referências ao grupo Secos & Molhados.

Em um dos momentos mais comentados, um Ney quase nu atravessava um espelho e surgia do outro lado com o figurino icônico da estreia da banda nos anos 1970. No desfecho, um bailarino desaparecia sobre um piano; um tecido cruzava o palco e, no alto do tripé alegórico, um novo Ney aparecia enrolado no pavilhão da escola. A transformação, sincronizada com a paradinha da bateria, fez a Sapucaí sustentar o canto "no gogó".

Veja imagens:

Homenageando Ney Matogrosso, de 84 anos, a escola apresentou um desfile concebido pelo carnavalesco Leandro Vieira como "um potpourri sonoro traduzido por signos e imagens carnavalescas". Mesmo sem ter sido um dos sambas mais celebrados no pré-carnaval, o público cantou do início ao fim.

Universo plural e impacto visual