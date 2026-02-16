Assine
CARNAVAL DO RIO

Mulher passa mal em carro alegórico e é socorrida por bombeiros na Sapucaí

Mulher de 65 anos sofreu mal súbito no segundo carro alegórico da primeira escola da noite e foi encaminhada ao posto médico

Eduarda Soares
Eduarda Soares
Repórter
16/02/2026 10:26

Vídeo: mulher passa mal em carro alegórico e é socorrida por bombeiros na Sapucaí
Vídeo: mulher passa mal em carro alegórico e é socorrida por bombeiros na Sapucaí crédito: Tupi

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) atendeu, na noite deste domingo (15), uma ocorrência de mal súbito durante desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí.

De acordo com a corporação, uma mulher de 65 anos apresentou quadro de síncope enquanto estava no segundo carro alegórico da primeira escola a se apresentar na avenida.

A vítima foi retirada com segurança pela equipe de pronto emprego posicionada na pista e levada ao posto médico instalado no local para avaliação e atendimento. Não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde da mulher.

Veja as imagens:

Esquema de atendimento na Sapucaí

O CBMERJ informou que mantém equipes estrategicamente distribuídas ao longo do Sambódromo durante todo o período dos desfiles. O objetivo é garantir resposta rápida em casos de emergência e assegurar a integridade do público e dos integrantes das escolas de samba.

A corporação permanece mobilizada durante toda a programação oficial do carnaval.

