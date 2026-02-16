Assine
FERIMENTOS LEVES

Cavalo da PM se assusta e derruba foliões no Galo da Madrugada

Caso ocorreu na Rua Aurora, durante desfile do tradicional bloco no carnaval do Recife

16/02/2026 10:04

Vídeo: cavalo da PM se assusta e derruba foliões no Galo da Madrugada
Vídeo: cavalo da PM se assusta e derruba foliões no Galo da Madrugada crédito: Tupi

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que foliões do Galo da Madrugada foram derrubados por um cavalo da Polícia Militar Montada, na Rua Aurora, durante o carnaval do Recife, na tarde deste sábado (14).

Nas imagens, é possível ver agentes da Polícia Montada circulando pela via enquanto os foliões se concentram nas calçadas. Em determinado momento, um dos cavalos aparenta se assustar e avança a galope em direção a um grupo que estava na pista.

Entre as pessoas atingidas estavam um vendedor ambulante e um ciclista, que caíram no chão após o incidente. Assista:

Nas redes sociais, Douglas Brito, ativista da causa animal e superintendente da Secretaria de Saúde do Recife, informou que duas pessoas tiveram ferimentos leves. Segundo ele, as vítimas foram socorridas por populares e por equipes que atuavam no evento.

De acordo com a PM, os feridos receberam atendimento ainda no local e não houve registro de ocorrências graves relacionadas ao caso.

