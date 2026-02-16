Cavalo da PM se assusta e derruba foliões no Galo da Madrugada
Caso ocorreu na Rua Aurora, durante desfile do tradicional bloco no carnaval do Recife
compartilheSIGA
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que foliões do Galo da Madrugada foram derrubados por um cavalo da Polícia Militar Montada, na Rua Aurora, durante o carnaval do Recife, na tarde deste sábado (14).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Nas imagens, é possível ver agentes da Polícia Montada circulando pela via enquanto os foliões se concentram nas calçadas. Em determinado momento, um dos cavalos aparenta se assustar e avança a galope em direção a um grupo que estava na pista.
Leia Mais
Entre as pessoas atingidas estavam um vendedor ambulante e um ciclista, que caíram no chão após o incidente. Assista:
???????? Cavalo da PM se assusta e derruba foliões durante o Galo da Madrugada no Recife
???? Um cavalo da Polícia Militar Montada perdeu o controle e atingiu foliões, durante patrulhamento no bloco Galo da Madrugada, no centro do Recife.
???? Nas imagens, o animal aparenta se assustar… pic.twitter.com/9AH9uSH1Rj— Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) February 15, 2026
Nas redes sociais, Douglas Brito, ativista da causa animal e superintendente da Secretaria de Saúde do Recife, informou que duas pessoas tiveram ferimentos leves. Segundo ele, as vítimas foram socorridas por populares e por equipes que atuavam no evento.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
De acordo com a PM, os feridos receberam atendimento ainda no local e não houve registro de ocorrências graves relacionadas ao caso.