Assine
overlay
Início Nacional
MONITORAMENTO

Suspeito de matar enteada é preso no carnaval 20 anos após o crime

Ele foi flagrado por câmeras de segurança enquanto pulava carnaval

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
16/02/2026 09:39

compartilhe

SIGA
x
Portal de abordagem em Salvador, onde a polícia revista os foliões e câmaras com reconhecimento facial já identificaram 34 foragidos neste carnaval, segundo o governo
Portal de abordagem em Salvador, onde a polícia revista os foliões e câmaras com reconhecimento facial já identificaram 34 foragidos neste carnaval, segundo o governo crédito: Gabriel Arouca/SSP-BA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 50 anos foi preso na madrugada de domingo (15/02), duas décadas depois de supostamente matar a enteada. Ele foi flagrado por câmaras de segurança quando  pulava o carnaval de Salvador (BA).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O homem estava foragido havia pelo menos 20 anos. "Ele é apontado como autor da morte da enteada, de 1 ano, ocorrida em 2005, na capital baiana", informou em nota a Polícia Civil da Bahia.

Ele foi flagrado por câmeras de segurança enquanto tentava participar do circuito Dodô (Barra-Ondina). O flagra ocorreu no momento em que ele tentava passar por um dos portais de abordagem, as barreiras montadas pela polícia para revistar os foliões.

 

Leia Mais


As câmeras têm um sistema de reconhecimento facial que gera um alerta em uma central policial. Por meio de GPS, essa central aciona a patrulha mais próxima. "A patrulha recebeu o alerta e a foto do suspeito no momento que ele passou pela barreira", informou a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). "Então o policial já sabia como era a camisa, a calça e as características dele", o que facilitou a prisão.

Primeiro o homem foi conduzido a um dos postos policiais montados na área do evento. Ali, foi cumprido o mandado de prisão expedido pela 2ª Vara do Tribunal do Júri de Salvador. Em seguida, ele foi levado para a delegacia, "onde permanece custodiado, à disposição da Justiça".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao menos 34 foragidos foram encontrados com ajuda das câmeras com reconhecimento facial apenas neste Carnaval, diz a SSP-BA.

Tópicos relacionados:

bahia brasil carnaval-2026 crime policia-civil prisao salvador

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay