PM prende foragido ao entrar no Sambódromo de São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foragido da Justiça foi preso na noite de sexta-feira (13/2) ao tentar entrar no Sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo, na primeira noite de desfiles do Grupo Especial do carnaval paulistano.

O homem foi flagrado por câmeras, diz a Secretaria de Segurança Pública (SSP). Um programa estadual que operara cerca de 100 mil câmeras alertou policiais militares que atuavam no policiamento a pé de que um foragido tentava entrar no Sambódromo.

Os policiais receberam do sistema a fotografia do suspeito, e iniciaram as buscas. Ao monitorar quem passava pelas catracas do Anhembi, os agentes reconheceram o homem, que demonstrava nervosismo, segundo a SSP.

O homem de 29 anos foi preso pela PM por volta de 20h40. Os agentes abordaram o suspeito e checaram seus dados junto ao Centro de Operações da Polícia Militar. O cruzamento de informações confirmou a existência de um mandado de prisão contra ele por agressão física, cuja pena é de 15 dias a três meses de prisão, ou multa.

O homem foi levado para a 1ª Delegacia de Atendimento ao Turista, no próprio Anhembi. O suspeito, cuja identidade foi preservada, foi submetido a exame de corpo de delito no posto do IML (Instituto Médico Legal) no Anhembi e encaminhado ao 13º Distrito Policial.

São cerca de 13 mil policiais atuando no Carnaval deste ano no estado. Na capital paulista, são aproximadamente 5.000 policiais.

A PM mobilizou equipes especializadas para proteger as mulheres. "Com policiais femininas para o atendimento imediato de vítimas de importunação sexual", diz a SSP.

No Rio, a Polícia Civil prendeu Marinilson Carneiro da Silva, cunhado do traficante Fernandinho Beira-Mar. Ele seria o principal responsável pela aquisição e distribuição de drogas no atacado para a facção. O homem foi encontrado no chamado Polígono da Maconha, no município de Cabrobó (PE).

O cunhado, segundo a polícia, desempenha atividades importantes para Beira-Mar. A investigação mostrou que ele cuidava da manutenção de rotas, negociava com produtores e inspecionava a qualidade da droga fornecida para comunidades do Rio de Janeiro.

O preso articula o tráfico nacional e também internacional. Segundo a polícia, com centro em Mogi das Cruzes (SP), ele organiza as rotas que passam pelo Centro-Sul do país, passando pelo Paraguai, Bolívia e Colômbia. Já o centro em Cabrobó é via de mão dupla para o escoamento de cocaína para alguns estado do Nordeste, e de maconha para a Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Ceará, Pernambuco e Rio de Janeiro.

O Polígono da Maconha, onde ele foi detido, é um território disputado por facções. As rodovias BR-116, BR-232 e BR-316 atravessam a região e permitem o deslocamento da produção local de maconha. A luta pelo controle dessa produção ilegal gera confronto entre grupos ligados ao PCC (Primeiro Comando da Capital), CV e Bonde do Maluco.

Polícia Civil continua a investigação para identificar outras figuras importantes do CV. "Esta prisão é um importante golpe na estrutura da organização liderada por Beira-Mar. As investigações continuam para capturar todos os envolvidos e descapitalizar a facção", escreveu a corporação.