HINO DURANTE O CAOS

Vídeo: música católica vira trilha durante confusão no carnaval de Recife

Polícia Militar afirma que houve incitação à violência e uso diferenciado da força durante dispersão na Mustardinha

Joubert Júnior
Joubert Júnior
Repórter
15/02/2026 11:44

Vídeo: música católica vira trilha em meio à confusão no Carnaval de Recife
Vídeo: música católica vira trilha em meio à confusão no Carnaval de Recife crédito: Tupi

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o cantor de brega funk Shevchenko cantando a música "Deus está aqui", do Padre Marcelo Rossi, enquanto uma confusão generalizada ocorre durante o Bloco do Palhaçada, na Mustardinha, Zona Oeste do Recife. O caso aconteceu na noite da quarta-feira (11).

As imagens registram pessoas correndo e tentando se proteger. Em alguns momentos, foliões aparecem prendendo a respiração. Também é possível ver policiais militares chutando participantes e utilizando cassetetes durante a dispersão.

Ao fundo, o cantor entoa o trecho "o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo". Em determinado momento, Shevchenko interrompe a apresentação para pedir calma ao público. "Vamos terminar na paz, pô! Vamos respeitar, na moral. Tem criança aí, véi. Qualquer problema, nunca esqueça de Deus!", afirmou antes de retomar o refrão.

PM fala em incitação à violência e uso da força

Em nota, a Polícia Militar de Pernambuco informou que, próximo ao encerramento do desfile, "um cantor entoou músicas com incitação à violência", o que, segundo a corporação, teria provocado brigas generalizadas entre foliões.

Ainda de acordo com a PM, durante a dispersão, parte do público arremessou objetos contra os agentes de segurança. A corporação afirmou que foi necessário o "uso diferenciado da força" para conter as agressões. Segundo a polícia, não houve registro de feridos.

Após o término do bloco, parte dos foliões seguiu para o Clube Ferroviário, na Avenida 21 de Abril, onde acontecia uma festa privada. Conforme a PM, houve interdição da via e desordem no local, exigindo nova intervenção policial.

O Bloco do Palhaçada publicou posicionamento nas redes sociais afirmando que não compactua com violência. "Família Palhaçada não compactua com nenhum tipo de violência. […] Estamos extremamente tristes com todos os ocorridos, e vamos trabalhar para que não volte a repetir, porque a segurança do nosso público sempre estará em primeiro lugar", informou a agremiação.

