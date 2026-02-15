Tô de Olho na Folia: operação reforça segurança dos produtos no carnaval

A segurança dos produtos vendidos durante o carnaval tem recebido atenção crescente dos órgãos públicos brasileiros. Com o aumento do consumo de fantasias, adereços, brinquedos, bebidas e cosméticos nesse período, órgãos de fiscalização intensificam ações para reduzir riscos à saúde e orientar comerciantes e foliões, como na Operação Tô de Olho na Folia, coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Por que a segurança dos produtos no carnaval é um tema central

A palavra-chave central desse debate é segurança dos produtos no carnaval. Em um curto espaço de tempo, há grande circulação de itens como fantasias, acessórios, preservativos, bebidas alcoólicas e pomadas capilares, que exigem controle rigoroso.

Sem controle adequado, esses produtos podem apresentar irregularidades como falta de registro, falsificação, rotulagem incompleta ou armazenamento inadequado, o que pode gerar riscos sanitários, acidentes de consumo e prejuízos financeiros para o consumidor.

Como funciona a atuação integrada da Operação Tô de Olho na Folia

Nessa iniciativa, participam o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), além de vigilâncias sanitárias locais e forças de segurança. A articulação entre esses órgãos amplia o alcance das ações.

A operação tem foco em grandes centros de carnaval, como Distrito Federal, São Paulo e Salvador, onde o fluxo de pessoas e o volume de vendas aumentam de forma expressiva. Em alguns locais, também são realizados mutirões educativos e ações de fiscalização em blocos e entornos de eventos.

Como Inmetro, Anvisa e Mapa dividem as responsabilidades

Cada órgão envolvido na operação tem um campo de atuação específico, o que torna o trabalho mais abrangente e eficiente. A seguir, um resumo das principais atribuições de cada instituição participante.

Órgão Principais produtos fiscalizados Foco da fiscalização Inmetro Fantasias, adereços, brinquedos, acessórios, preservativos Selo de conformidade, requisitos de segurança, etiquetagem Anvisa Cosméticos, pomadas capilares, bebidas sob sua competência, DEFs Registro, rotulagem, condições de uso, proibição de DEFs Mapa Bebidas alcoólicas e outros produtos de origem vegetal Registro, rótulos, armazenamento, fraudes e falsificação

Como o Inmetro atua na segurança de fantasias, brinquedos e preservativos

O Inmetro concentra-se na verificação de fantasias, adereços, brinquedos, acessórios e preservativos. O principal ponto de atenção é a presença do selo de identificação da conformidade, além do cumprimento de requisitos de segurança e regras de etiquetagem obrigatória.

Em brinquedos, o órgão verifica se não há peças pequenas em produtos destinados a crianças menores, se há indicação de faixa etária e se o material não apresenta risco químico ou físico. Nos preservativos, observa-se a integridade das embalagens e o atendimento a normas técnicas brasileiras.

Veja como evitar produtos falsificados durante o Carnaval – Créditos: depositphotos.com / MicEnin

Como a Anvisa fiscaliza cosméticos, pomadas capilares e DEFs

A Anvisa volta-se para cosméticos e produtos sujeitos à vigilância sanitária, como pomadas e pastas modeladoras de cabelo, além de bebidas sob sua competência. São analisados o registro na Agência, a rotulagem, a indicação correta de uso, possíveis restrições e as condições de exposição nos pontos de venda.

Há fiscalização específica para coibir a comercialização de dispositivos eletrônicos para fumar (DEFs), cuja venda é proibida no Brasil. A Agência também monitora efeitos adversos relatados por usuários de cosméticos e pomadas, podendo determinar recolhimentos e alertas de segurança.

Como o Mapa garante a segurança de bebidas consumidas no carnaval

O Mapa, por meio de áreas técnicas ligadas à inspeção de produtos de origem vegetal e à defesa agropecuária, concentra esforços nas bebidas. A verificação inclui o registro, quando exigido, a adequação dos rótulos, o armazenamento e indícios de fraudes ou falsificação.

São avaliados rótulos, data de validade, origem, integridade das embalagens e condições de armazenamento, como temperatura e exposição ao sol. Em casos de suspeita, podem ser realizadas coletas de amostras para análise laboratorial e retirada imediata do produto do mercado.

Quais produtos são mais monitorados durante a Operação Tô de Olho na Folia

Os itens de maior circulação no período carnavalesco são priorizados, pois concentram maior risco de uso inadequado ou de falsificação. Entre eles, destacam-se produtos voltados ao público infantil, itens de proteção sexual e bebidas alcoólicas em diferentes formatos.

Brinquedos e acessórios infantis, como máscaras, tiaras, espumas e serpentinas;

Fantasias e produtos têxteis usados em blocos de rua e bailes;

Preservativos masculinos, de uso frequente em épocas de grandes festas;

Bebidas alcoólicas em garrafas, latas ou embalagens fracionadas;

Pomadas e pastas capilares para modelagem de penteados;

Dispositivos eletrônicos para fumar (DEFs), cuja venda é vetada.

Quais são os principais pontos de checagem em brinquedos, fantasias e bebidas

Em brinquedos, a principal checagem é o selo do Inmetro e o atendimento a normas de segurança, como ausência de peças pequenas para crianças pequenas e presença de alertas claros. Nas fantasias, observam-se etiquetas com composição têxtil, identificação de fabricante ou importador, país de origem e orientações de conservação.

Em bebidas, são avaliados rótulos, data de validade, origem, integridade das embalagens e condições de armazenamento. Produtos com odores estranhos, tampas violadas, rótulos borrados ou preços muito abaixo do mercado devem ser vistos com desconfiança pelo consumidor.

Como comerciantes e consumidores podem reforçar a segurança dos produtos no carnaval

A fiscalização é apenas uma parte do esforço para garantir a segurança dos produtos no carnaval. A operação também aposta na orientação direta para que comerciantes e consumidores adotem práticas mais seguras no dia a dia, reduzindo a exposição a riscos evitáveis.

Verificar selos e certificações Checar a presença do selo de conformidade do Inmetro em brinquedos e preservativos.

Observar se o selo apresenta impressão nítida e sem sinais de adulteração. Ler rótulos e etiquetas com atenção Confirmar fabricante ou importador, composição, modo de uso e prazo de validade.

Desconfiar de produtos com informações incompletas ou em idioma que dificulte a compreensão. Checar regularização sanitária Para cosméticos, pomadas e preservativos, conferir se há indicação de registro ou notificação na Anvisa.

Em bebidas, verificar informações de registro junto ao Mapa, quando aplicável. Observar armazenamento e exposição Avaliar se bebidas estão protegidas de calor excessivo e luz direta.

Verificar se preservativos e cosméticos não estão expostos a condições que possam comprometer a qualidade. Evitar produtos proibidos ou sem identificação Não adquirir dispositivos eletrônicos para fumar, cuja comercialização é proibida.

Rejeitar itens sem rótulo, sem procedência ou com sinais de falsificação.

Operação nacional amplia controle sobre fantasias e bebidas – Créditos: depositphotos.com / thenews2.com

Como a integração entre fiscalização e informação protege a saúde no carnaval

Ao integrar fiscalização, orientação e colaboração entre órgãos públicos, a Operação Tô de Olho na Folia reforça a segurança dos produtos no carnaval e amplia a proteção à saúde da população. A atuação conjunta também facilita o encaminhamento de denúncias e a resposta rápida a irregularidades.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A atenção de comerciantes e consumidores às informações presentes em rótulos, selos e registros complementa o trabalho das autoridades e contribui para um ambiente de consumo mais organizado durante o período de festas, favorecendo um Carnaval mais seguro e responsável.