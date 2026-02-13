Com o carnaval, Anvisa faz novo alerta sobre perigo das pomadas de cabelo
Em épocas de festa popular, a preocupação aumenta porque muitas pessoas passam a pomada para fixar o cabelo, principalmente em caso de tranças. E essas pomadas, escorrendo para os olhos, podem causar irritação e até cegueira temporária.Foto: Marcelo Costa - Flickr
Em dezembro, por causa das festas de fim de ano, a Anvisa vetou a venda e o uso de mais de 1.200 pomadas para modelagem de cabelos. No dia 27/12, cerca de 100 pessoas foram socorridas em hospitais do Rio de Janeiro com ardência nos olhos por causa do produto.Foto: nck gsl pixabay
A suspensão da venda de pomadas modeladoras de cabelo após uma série de danos causados às usuárias foi um dos assuntos de maior repercussão em 2023. Houve mais de 700 casos de alergia, ardência, irritação e até cegueira temporária na época.Foto: Reprodução de TV
Só no Recife, em Pernambuco, mais de 200 pessoas tiveram que ser atendidas no pronto-socorro depois que a pomada atingiu seus olhos.Foto: Reprodução de TV
O mesmo problema ocorreu em outros estados do país. As pessoas usam a pomada para modelar o cabelo e, quando o produto escorre por causa do suor ou da chuva, os olhos ficam muito irritados.Foto: Reprodução de TV
As mulheres sentiram dor nos olhos, inchaço, lacrimejamento, e fotofobia. Em alguns casos, a pessoa teve até cegueira temporária, tamanho o impacto da substância nos olhos.Foto: Reprodução de TV
A função das pomadas modeladoras, em muitos casos, é permitir a fixação de tranças nos cabelos.Foto: Reprodução de TV
Com o boom de ocorrências negativas, a Anvisa programou fiscalizações para identificar pomadas que tivessem efeito nocivo para os olhos.Foto: Reprodução de TV
Após a verificação, a Agência de Vigilância decidiu suspender mais de 3 mil marcas em todo o Brasil.Foto: Reprodução de TV
A interdição da Anvisa foi uma medida preventiva para que especialistas pudessem fazer as análises dos produtos.Foto: Reprodução de TV
Cabeleireiros, por medida de precaução, já tinham retirado as pomadas das prateleiras optaram por tirar todas as pomadas das prateleiras para evitar danos e pedidos de indenização.Foto: Imagem de Jo_Johnston por Pixabay
Afinal, de acordo com oftalmologistas, um tempo de exposição longo de um produto nocivo pode causar até mesmo a cegueira permanente.Foto: Imagem de Paul Diaconu por Pixabay
O uso de pomadas modeladoras costuma aumentar na época de carnaval, para fixar o penteado durante o desfile de blocos.Foto: Instagram @ressacadodiabo
Só que o suor faz com que a pomada escorra e possa atingir os olhos, causando problemas para o usuário.Foto: Divulgação/Prefeitura de Recife
Mesmo risco em caso de chuva, pois os cabelos ficam molhados, a pomada escorre e pode ferir os olhos.Foto: Imagem de Pexels por Pixabay
Em 2023, o Procon percorreu salÃµes de beleza para fiscalizar se alguma pomada estava sendo usada nos clientes. AÃ§Ã£o que deve se repetir agora.Foto: ReproduÃ§Ã£o de TV
Os fiscais também visitaram lojas comerciais para retirar pomadas de circulação.Foto: Divulgação
Em setembro de 2023, a interdição (que havia sido renovada em junho) terminou. E a Anvisa estabeleceu regras mais rígidas para as fabricantes das pomadas.Foto: Divulgação Procon RJ
Os produtores de pomadas têm que fazer obrigatoriamente testes do impacto na pele e nos olhos antes de obterem a liberação por parte das autoridades de saúde.Foto: Iqbal Nuril Anwar por Pixabay
Além disso, é necessário acrescentar no rótulo as explicações sobre o uso e precauções.Foto: Imagem de Martin Kwame por Pixabay
Quem tiver dúvida deve entrar em contato com a Anvisa para informações sobre marcas de uso liberado.Foto: Governo Federal