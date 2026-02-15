Mulher é baleada no olho em briga generalizada no carnaval

Uma mulher de 22 anos foi alvejada no olho, e um homem, de 32, baleado de raspão no pescoço durante uma briga generalizada na noite desse sábado (14/2) no carnaval de Salvador, na Bahia.

Uma briga generaliza na multidão ("pipoca") ocorreu no circuito Osmar, em frente ao Teatro Castro Alves. Durante a confusão, uma bala perdida atingiu o olho esquerdo da jovem.

Outro disparo atingiu de raspão o pescoço do homem, confirmou a Secretaria de Segurança Pública (SSP) da Bahia, que preservou as identidades.

Os dois foram socorridos e internados no Hospital Geral do Estado. O quadro clínico da jovem é considerado delicado devido à gravidade da lesão. Já o estado de saúde do homem é estável.

As forças de segurança da Bahia atuam em conjunto para esclarecer o motivo da briga. "Câmeras de segurança na região do Campo Grande serão analisadas pelas Polícias Civil e Científica", diz a SSP em nota. "O depoimento de testemunhas também será fundamental na elucidação da ocorrência."

Histórico negativo no carnaval

Essa foi a segunda vez que tiros foram registrados no mesmo circuito. Na abertura do Carnaval, no quinta-feira (12/2), um homem também saiu ferido por disparos no local.

O secretário de segurança, Marcelo Werner, prometeu esclarecer o caso. "Já temos linha de investigação. As imagens estão sendo capturadas, e as vítimas foram ouvidas. A perícia foi ,realizada e estamos cotejando as imagens da área para identificar o responsável", afirmou à imprensa.

Já o governador Jerônimo Rodrigues (PT) defendeu o sistema de segurança que foi montado. "Sempre há quem venha com má intenção. Quando alguém tenta entrar com algum tipo de arma, os portais [barreiras fixas para revista] seguram. As câmeras estão posicionadas em locais estratégicos onde, às vezes, não é possível manter um policial fixo, mas temos drones sobrevoando, muita tecnologia e muita inteligência atuando", disse.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na 3ª Delegacia de Homicídios de Salvador.