Carnaval do Rio de Janeiro: onde assistir, ordem e horários hoje (15/2)

Acadêmicos de Niterói: "Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil" abrirá os desfiles às 21h45

15/02/2026 12:37 - atualizado em 15/02/2026 12:40

Neste domingo (15/02), a escola que entra na Marquês de Sapucaí logo após a Acadêmicos de Niterói, é a Imperatriz Leopoldinense. A agremiação de Ramos ficou com a terceira colocação no último Carnaval e busca o décimo título de sua história crédito: Rio Carnaval/Dhavid Normando

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O carnaval do Rio de Janeiro 2026 começa neste domingo (15/2) com os desfiles do Grupo Especial na Sapucaí. Os desfiles do Grupo Especial começam às 21h45, com transmissão ao vivo pela TV Globo e Globoplay. O tempo de cada desfile deve ser de 70 a 80 minutos, sob pena de desconto na pontuação.

É o segundo ano seguido em que os desfiles acontecem em três noites. A mudança foi feita para aumentar o público e facilitar o acesso aos ingressos.

A Acadêmicos de Niterói abre os desfiles às 21h45. Em seguida, vêm Imperatriz Leopoldinense, Portela e Mangueira.

ORDEM DOS DESFILES E ENREDOS DO DOMINGO

21h45 - Acadêmicos de Niterói: "Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil" (homenagem ao presidente Lula).

23h20 a 23h30 - Imperatriz Leopoldinense: "Camaleônico" (vida e obra de Ney Matogrosso).

00h55 a 01h15 - Portela: "O Mistério do Príncipe do Bará" (sobre Príncipe Custódio).

02h30 a 03h00 - Mangueira: "Mestre Sacacá do Encanto Tucuju - o Guardião da Amazônia Negra" (homenagem a Mestre Sacaca).

APURAÇÃO E CAMPEÃS

As notas e o resultado do Carnaval 2026 serão divulgados na quarta (18), às 15h. O desfile das campeãs será no sábado (21), a partir das 22h.

