Quem é o homem ferido por carro alegórico no desfile da União de Maricá

O acidente no desfile da União de Maricá deixou três pessoas feridas na noite dessa sexta-feira (13/2), durante o encerramento da sexta escola a se apresentar na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. A principal vítima, Itamar de Oliveira, de 65 anos, passou por cirurgia neste domingo (15/2) e apresenta quadro de saúde estável.

Itamar sofreu uma fratura exposta na perna direita ao ser prensado na grade da frisa do Setor 12, na área de dispersão do sambódromo. Ele foi socorrido no local e levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, onde passou por procedimento cirúrgico.

Outras duas pessoas também ficaram feridas. Rodrigo de Oliveira Carvalho, de 40, teve uma entorse no tornozelo e foi encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto. Já Ivan Simão Matias, de 56, sofreu lesões leves após ser atropelado e foi atendido e liberado no próprio posto médico da Sapucaí.

Foto: Reprodução Acidente causou ferimentos em três pessoas e uma delas passou por cirurgia neste domingo (15/2)