CARNAVAL

Homem é suspeito de assediar funcionárias de tenda de apoio a mulheres

Um homem, aparentemente embriagado, chegou ao local e pediu que as funcionárias colassem um adesivo em sua genitália

PAULO EDUARDO DIAS
PAULO EDUARDO DIAS
Repórter
15/02/2026 19:47

O aumento de casos de assédio sexual gerou uma série de campanhas nacionais para que seja denunciado
As vítimas estavam no local justamente para oferecer apoio a mulheres durante a festa (IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA) crédito: Redes sociais

FOLHAPRESS - Um homem foi detido sob suspeita de assédio contra duas funcionárias de uma tenda de acolhimento às mulheres neste domingo (15/2) durante um bloco de Carnaval na Praça da República, no centro de São Paulo.

As vítimas estavam no local justamente para oferecer apoio a mulheres durante a festa. Entre as ações está a distribuição de adesivos e tatuagens temporárias com a frase "Não é não".

Conforme a Guarda Civil Metropolitana (GCM), um homem, aparentemente embriagado, chegou ao local e pediu que as funcionárias colassem um adesivo em sua genitália.

As atendentes se sentiram ofendidas e chamaram uma equipe da GCM que estava na região.

O homem foi abordado, detido e encaminhado para a 1ª DDM (Delegacia da Mulher), no Bairro do Cambuci, no Centro da capital paulista. No entanto, conforme a GCM, o suspeito foi liberado na sequência.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, "diligências estão em andamento visando o esclarecimento dos fatos e as responsabilizações".

