Roberto de Carvalho abre o coração ao lembrar de Rita Lee
Em entrevista à “Folha de S.Paulo”, o músico afirmou que a relação dos dois formava uma união intensa e que a artista segue como uma “presença impresente”: “É estranho continuar existindo sem a presença física da Rita”, disse.Foto: Instagram
Ele se prepara para desfilar pela Mocidade Independente de Padre Miguel, cujo enredo homenageia a cantora. Roberto também relatou que o luto o transformou, permitindo mais abertura emocional e reconexão com o mundo.Foto: Divulgação/Mocidade Independente
A cantora e compositora Rita Lee morreu de câncer em 08/05/2023, aos 75 anos. Ela vai ser tema do enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel no Carnaval do Rio de Janeiro em 2026.Foto: Reprodução Instagram
Anos após sua morte, Rita Lee vem sendo celebrada de diversas formas. Em maio, estreou nos cinemas o documentário “Ritas”, com direção de Oswaldo Santana e Karen Harley. Semanas antes, outra produção, “Rita Lee: Mania de Você”, foi lançada na Max.Foto: Divulgação
Além disso, a cantora é tema do musical “Rita Lee, uma autobiografia musical”, com a atriz Mel Lisboa no papel da lendária roqueira. O espetáculo foi apresentado no Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e em Vitória (ES).Foto: Guilherme Samora/Divulgação
Conhecida como a “Rainha do rock brasileiro”, Rita Lee Jones Carvalho nasceu em 31/12/1947, no bairro de Vila Mariana, zona sul de São Paulo. Ao longo da vida, Rita Lee se destacou como cantora, compositora e escritora.Foto: reprodução Instagram
Assim, foi uma das maiores expoentes do rock no Brasil. A carreira de Rita Lee teve início nos anos 60, quando ela se tornou parte da banda “Teenage Singers” com duas amigas.Foto: Rita_Lee - Arquivo Nacional Domínio Público
Depois de conhecerem outros três músicos, formaram a banda “Os Mutantes”, que revolucionou a música brasileira com sua fusão de rock psicodélico, tropicália e experimentações sonoras.Foto: Domínio público / Acervo Arquivo Nacional
Enquanto fez parte da banda, Rita foi casada com Arnaldo Baptista, um dos músicos do grupo. O fim do relacionamento aconteceu no mesmo momento em que a banda “Os Mutantes” acabou, em 1972.Foto: Auto Retrato - Flickr
Então, Rita iniciou uma bem-sucedida carreira solo, lançando álbuns aclamados e explorando uma ampla gama de estilos musicais. Em 1976, Rita conheceu Roberto de Carvalho, começando um relacionamento amoroso e artístico que durou até sua morte.Foto: Reprodução Instagram
Em 1976, aos 28 anos, chegou a ser presa durante a ditadura apÃ³s ser flagrada com maconha em seu apartamento. Em entrevistas, Rita afirmou que a droga havia sido plantada pelos policiais e que tinha parado de fumar porque estava grÃ¡vida.Foto: Caio Webb/Wikimedia Commons
Rita Lee vendeu mais 55 milhões de discos e emplacou muitos hits, como “Ovelha Negra”, “Agora Só Falta Você”, “Lança Perfume” e muitos outros.Foto: Divulgação
Além de sua carreira musical, Rita Lee também se aventurou como escritora, publicando diversos livros ao longo dos anos.Foto: Reprodução redes sociais
Em “Rita Lee: uma biografia”, lançado em 2016, a cantora revelou diversos segredos da carreira e da vida pessoal, inclusive um caso de abuso que sofreu quando ainda tinha seis anos de idade.Foto: Reprodução Instagram
Rita Lee era vegetariana e ativista da causa dos animais. No seu livro “Amiga Ursa”, por exemplo, a cantora fala para as crianças sobre os direitos dos bichos.Foto: Reprodução Instagram
A artista recebeu diversos prêmios e reconhecimentos, incluindo o Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock Brasileiro, em 2001.Foto: Arquivo Nacional Domínio Público
Em 2021, ela e o marido lançaram seu último single, a música “Change”, em parceria com o produtor Gui Boratto.Foto: Divulgação
Nos últimos anos de vida, enquanto tratava da doença, Rita Lee permaneceu em um sítio no interior de São Paulo com a família. Ela e Roberto tiveram três filhos juntos: Beto, João e Antônio.Foto: Reprodução redes sociais