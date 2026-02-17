Assine
MOCIDADE INDEPENDENTE DE PADRE MIGUEL

Carnaval no Rio: como foi o desfile em homenagem a Rita Lee

Escola de Padre Miguel levou hits da cantora para a Sapucaí e abriu a segunda noite de desfiles

17/02/2026 11:45 - atualizado em 17/02/2026 15:12

Mocidade homenageia Rita Lee e abre segunda noite do Grupo Especial com desfile vibrante
Mocidade homenageia Rita Lee e abre segunda noite do Grupo Especial com desfile vibrante crédito: Tupi

A Mocidade Independente de Padre Miguel abriu a segunda noite de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro , nesta segunda feira (16), com uma homenagem à cantora Rita Lee (1947-2023), conhecida como Rainha do Rock no Brasil.

Acompanhe a cobertura completa do Carnaval de 2026.

Com o enredo “Rita Lee, a Padroeira da Liberdade”, o desfile foi assinado pelo carnavalesco Renato Lage e celebrou a trajetória irreverente e libertária da artista.

Os acontecimentos abrem caminho para uma nova era.

Clássicos como "Ovelha Negra", "Lança Perfume", "Agora Só Falta Você", "Doce Vampiro" e "Erva Venenosa" aparecerão na letra e na melodia do samba-emaranhado, ao lado de alegorias inspiradoras.

O músico Roberto de Carvalho, viúvo de Rita Lee, foi um dos destaques do desfile. A atriz Lilia Cabral, que interpretará uma cantora no teatro em 2026, também participou da apresentação.

Jejum de títulos e desfile de luzes

A Mocidade busca consolidar uma história de anos sem conquistar um campeonato. A escola venceu os carnavais de 1979, 1985, 1990, 1991, 1996 e 2017.

Leve e simples, a escola não apresenta erros em sua evolução e mantém uma harmonia consistente ao longo de todo o desfile. O samba-enredo funcionou como motor da apresentação, impulsionado pela música "Rockcarnaval" de Padre Miguel.

