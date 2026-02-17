Assine
overlay
Início Nacional
CARNAVAL NO BRASIL

Mocidade Alegre é a campeã do desfile das escolas de samba de São Paulo

Agremiação homenageou a atriz Léa Garcia; Gaviões da Fiel, ligada à principal torcida do Corinthians, ficou em segundo lugar

Publicidade
Carregando...
PP
PATRÍCIA PASQUINI
PP
PATRÍCIA PASQUINI
Repórter
17/02/2026 19:11

compartilhe

SIGA
x
Foliões da Mocidade Alegre levaram alegria ao sambódromo de São Paulo na homenagem da escola à Lea Garcia
Foliões da Mocidade Alegre levaram alegria ao sambódromo de São Paulo no desfile em homenagem a Léa Garcia (1933-2023) crédito: Nelson ALMEIDA/AFP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Mocidade Alegre é a grande campeã do desfile das escolas de samba de São Paulo de 2026. A agremiação homenageou Léa Garcia (1933-2023), atriz da televisão, do teatro e do cinema brasileiros.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Gaviões da Fiel, escola ligada à principal torcida do Corinthians, ficou em segundo lugar. A agremiação levou para a avenida uma reflexão sobre heranças culturais transmitidas ao longo do tempo e sua importância na construção do futuro.

Em 2025, Rosas de Ouro foi a vencedora do carnaval de São Paulo, seguida por Acadêmicos do Tatuapé e Gaviões da Fiel.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Campeã do carnaval em 2025, a Rosas de Ouro foi rebaixada neste ano. O mesmo aconteceu com a Águia de Ouro.

Tópicos relacionados:

-sao-paulo brasil campea carnaval desfile escola

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay