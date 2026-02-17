Mocidade Alegre é a campeã do desfile das escolas de samba de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Mocidade Alegre é a grande campeã do desfile das escolas de samba de São Paulo de 2026. A agremiação homenageou Léa Garcia (1933-2023), atriz da televisão, do teatro e do cinema brasileiros.

Gaviões da Fiel, escola ligada à principal torcida do Corinthians, ficou em segundo lugar. A agremiação levou para a avenida uma reflexão sobre heranças culturais transmitidas ao longo do tempo e sua importância na construção do futuro.

Em 2025, Rosas de Ouro foi a vencedora do carnaval de São Paulo, seguida por Acadêmicos do Tatuapé e Gaviões da Fiel.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Campeã do carnaval em 2025, a Rosas de Ouro foi rebaixada neste ano. O mesmo aconteceu com a Águia de Ouro.