Carro atropela foliões em praça de Duque de Caxias; cinco ficam feridos
Motorista com sinais de embriaguez feriu ao menos cinco pessoas na Praça do Galo
Um motorista com sinais de embriaguez atropelou pelo menos cinco pessoas durante um evento de carnaval na Praça do Galo, no bairro Divina, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O caso aconteceu na noite dessa segunda-feira (16/2).
Agentes do Corpo de Bombeiros atenderam as vítimas no local. Uma adolescente de 15 anos sofreu ferimentos moderados, enquanto um homem de 25 anos teve ferimentos graves.
Vítimas foram levadas para hospital
Os dois feridos mais graves foram encaminhados para o Hospital Adão Pereira Nunes. Não há informações sobre o estado de saúde das outras três vítimas atendidas no local.
O condutor do veículo foi levado para a delegacia da área, onde o caso foi registrado. A investigação deve apurar as circunstâncias do atropelamento e a responsabilidade do motorista.