Assine
overlay
Início Nacional
CONFUSÃO NO DF

Após levar spray de pimenta, deputado dá voz de prisão a PM em bloco

Parlamentar foi atingido por jatos de spray durante bloquinho no DF; vídeos mostram confusão

Publicidade
Carregando...
CP
Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
CP
Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
Repórter
17/02/2026 12:03

compartilhe

SIGA
x
Deputado leva spray de pimenta de PM e dá voz de prisão em bloco de Carnaval
Deputado leva spray de pimenta de PM e dá voz de prisão em bloco de Carnaval crédito: Tupi

O deputado distrital Fábio Felix (PSol) deu voz de prisão a um policial militar após ser atingido no rosto por jatos de spray de pimenta na tarde dessa segunda-feira (16). O caso aconteceu durante um bloquinho de carnaval no Distrito Federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Foliões presenciaram a confusão e registraram a cena em diversos vídeos que circulam nas redes sociais.

"Esse [policial] agiu na covardia com o deputado. Jogou spray de pimenta na cara do deputado sem mais nem menos. Estávamos conversando", disse uma das testemunhas que filmou o momento.

Leia Mais

Em uma das filmagens, o parlamentar aparece perguntando quem estava no comando da operação enquanto outro PM ordena que ele se afaste. Quando o militar diz para não tocar no colega, Fábio responde: "Não estou tocando em ninguém".

Confira o vídeo

Deputado anuncia denúncia à coronel Ana Paula

"Eu acabei de levar um spray de pimenta da pior forma possível, de maneira desrespeitosa, agressiva e violenta de um policial que está aqui sobre o seu comando. Vamos denunciar o caso à coronel Ana Paula", disse o deputado.

O policial que se identificou como comandante da equipe respondeu que o parlamentar estava à vontade para fazer a denúncia e insistiu que ele não tocasse "no policial", que já não estava mais no local. Pessoas que presenciaram a cena gritaram que ninguém tocou nos militares.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Terceiro PM provoca nova confusão

Um terceiro policial entrou na frente de quem filmava, mandou as pessoas se afastarem e se colocou entre as testemunhas, aproximando Fábio Felix do PM que se identificou como comandante. A ação gerou grande confusão no local.

Tópicos relacionados:

brasil carnaval carnaval-2026 deputado distritofederal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay