Após levar spray de pimenta, deputado dá voz de prisão a PM em bloco

O deputado distrital Fábio Felix (PSol) deu voz de prisão a um policial militar após ser atingido no rosto por jatos de spray de pimenta na tarde dessa segunda-feira (16). O caso aconteceu durante um bloquinho de carnaval no Distrito Federal.

Foliões presenciaram a confusão e registraram a cena em diversos vídeos que circulam nas redes sociais.

"Esse [policial] agiu na covardia com o deputado. Jogou spray de pimenta na cara do deputado sem mais nem menos. Estávamos conversando", disse uma das testemunhas que filmou o momento.

Em uma das filmagens, o parlamentar aparece perguntando quem estava no comando da operação enquanto outro PM ordena que ele se afaste. Quando o militar diz para não tocar no colega, Fábio responde: "Não estou tocando em ninguém".

Deputado anuncia denúncia à coronel Ana Paula

"Eu acabei de levar um spray de pimenta da pior forma possível, de maneira desrespeitosa, agressiva e violenta de um policial que está aqui sobre o seu comando. Vamos denunciar o caso à coronel Ana Paula", disse o deputado.

O policial que se identificou como comandante da equipe respondeu que o parlamentar estava à vontade para fazer a denúncia e insistiu que ele não tocasse "no policial", que já não estava mais no local. Pessoas que presenciaram a cena gritaram que ninguém tocou nos militares.

Terceiro PM provoca nova confusão

Um terceiro policial entrou na frente de quem filmava, mandou as pessoas se afastarem e se colocou entre as testemunhas, aproximando Fábio Felix do PM que se identificou como comandante. A ação gerou grande confusão no local.