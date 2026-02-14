Assine
FOLIA PELO BRASIL

Carnaval no Distrito Federal promete ser a maior da história

DF Folia começa neste sábado e espera receber 1,4 milhão de pessoas

Pedro Lacerda - Repórter da Rádio Nacional
Pedro Lacerda - Repórter da Rádio Nacional
14/02/2026 13:30

Carnaval no Distrito Federal deve atrair 1,4 milhão de pessoas
Carnaval no Distrito Federal deve atrair 1,4 milhão de pessoas crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Prepare a fantasia, o confete e a purpurina porque o carnaval vai tomar conta da capital do país. Começa neste sábado (14) o DF Folia 2026.

Com investimento recorde de R$ 10 milhões, o carnaval de rua deste ano deve arrastar multidões, não só no centro da cidade, no Plano Piloto, mas também em Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, Planaltina, no Gama, Sobradinho, em São Sebastião, e várias outras cidades.

Ao todo, 73 blocos receberam recursos do governo do Distrito Federal (DF) para garantir estrutura e segurança aos foliões. Segundo o presidente da Liga dos Blocos de Rua do DF, Paulo Henrique, a expectativa é receber mais de 1 milhão de pessoas em todos os dias de festa.

"Nós estamos com a expectativa de 1,4 milhão de pessoas na rua nesse período oficial do carnaval. Diante do fato de o número de projetos que foram contemplados ser superior ao do ano passado, isso com certeza vai levar de maneira positiva um número de foliões maior às ruas".

Do total de recursos previstos, mais de R$ 8 milhões vão ser destinados diretamente aos blocos, com valores que variam de acordo com o porte, o histórico e o público estimado de cada agremiação, conforme critérios estabelecidos em edital.

Já os Territórios Folia, localizados na área central de Brasília, concentram grandes atrações musicais e um fluxo elevado de foliões, por isso chegam a receber até R$ 500 mil por projeto, tudo para garantir uma estrutura adequada e a segurança do público.

A bancária Carolina Carfero toca surdo no Grupo Patubatê e tamborim na bateria da escola de samba Acadêmicos da Asa Norte. Ela confirma que o carnaval do DF está em alta, cada vez maior e mais organizado. Muito diferente de anos atrás.

"Já aconteceu de festas serem canceladas por falta de público, Brasília realmente esvaziava muito. E agora tem aumentado cada vez mais. Antigamente, a gente não tinha opção e agora a gente tem várias opções no mesmo dia, várias opções para carnaval. E eu acho isso muito legal, uma democratização dos blocos". 

Para conferir a programação completa e descobrir qual bloco passa mais perto de casa, acesse o portal cultura.df.gov.br

