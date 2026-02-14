Virilha de Minhoca e Amoribunda: blocos de carnaval com nomes divertidos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O carnaval 2026 chegou e os foliões já preparam suas fantasias para curtir os blocos de rua. Entre os cortejos tradicionais, os mais recentes, os temáticos e os patrocinados por grandes marcas, há ainda aqueles que chamam a atenção pelos nomes divertidos.

Amoribunda, Só o Cume Interessa e Trema na Linguiça são alguns dos exemplos de blocos capazes de arrancar um sorriso de um folião só de ouvir falar. Confira a seguir alguns dos nomes mais originais de cortejos que desfilam pelo Brasil neste ano.

Arrianu Suassunga – Batizado em homenagem ao escritor Ariano Suassuna, mas com um trocadilho no meio, o bloco desfila desde 2015 em Pinheiros, em São Paulo. Com orquestra de alfaias, o cortejo traz ritmos brasileiros como maracatu, marchinhas e coco.

Largo do Machado, Mas Não Largo do Copo – Fundado em 2007, o cortejo desfila no Largo do Machado, no Rio de Janeiro, ao som de marchinhas antigas. O nome faz referência à localização onde começa o desfile, na zona sul da capital carioca.

Amoribunda – Também em São Paulo, o Amoribunda desfila há 10 anos nos bairros vizinhos da Aclimação e Vila Mariana. Apesar da brincadeira no nome, a agremiação se define como "o bloco mais família de São Paulo" e faz ainda um desfile infantil, o Amorikids.

Trema na Linguiça – Uma piada que só os amantes da língua portuguesa vão entender (e chorar juntos). A trema, extinta pela reforma ortográfica de 2009, era o sinal gráfico que fazia o U da linguiça soar separado do I – e não junto, como em guilhotina. E o nome da trema vira verbo no imperativo nesse trocadilho genial. O bloco Trema na Linguiça desfila em Belo Horizonte desde 2007.



Siga Bem, Caminhoneira – Fundado por mulheres lésbicas e voltado ao público lésbico, bissexual e transgênero, o nome do bloco brinca com o antigo programa dominical Siga Bem, Caminhoneiro, e a gíria usada para se referir a mulheres lésbicas, geralmente aquelas com visual e performance mais masculina. O desfile é no centro de São Paulo.

Só o Cume Interessa – Criado por um grupo de montanhistas do Rio de Janeiro na década de 1980, o bloco faz referência aos praticantes do esporte radical, que só querem saber do cume. O desfile sai na Urca.

Domingo Ela Não Vai – Fundado em 2016, em São Paulo, o bloco faz trocadilho com o famoso refrão da música "Pau que Nasce Torto/Melô do Tchan", do grupo É o Tchan, e já resolve dois problemas de uma vez: ajuda os foliões a lembrarem que dia é o desfile – sempre nos domingos de Carnaval – e evidencia o gênero musical do bloco: pagode e axé dos anos 1990.

Antes Aqui que na UTI – Criado por estudantes da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), o bloco desfila em Olinda e brinca tanto com quem trabalha nos plantões em hospitais durante o Carnaval quanto com quem está internado.

Vamo ET – Fundada em 2009 no Rio, a agremiação Vamo ET homenageia o simpático extraterrestre de Steven Spielberg, sem deixar de entrar no clima brasileiro com uma frase de duplo sentido. O bloco desfila no Bairro da Glória, com todo mundo fantasiado de ET.

Desliga da Justiça – Também criado em 2009, o Desliga da Justiça é o bloco ideal para geeks, nerds e fãs de super-heróis dos cinemas e dos quadrinhos. O cortejo, realizado no centro do Rio no pré-carnaval, reúne Homens-Aranha, Batmans, Coringas, Thors, Power Rangers e o que mais a imaginação mandar.

Virilha de Minhoca – Fundado em 1975, o Virilha de Minhoca foi inspirado em outro bloco, o Suvaco de Cobra. Um dos criadores do cortejo criou a marchinha: "Nem suvaco de cobra/ nem pescoço de siri/ é o Virilha de Minhoca/ que chegou para sacudir". O Virilha, tradicional de Bangu, desfila no domingo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Parei de Beber, Não de Mentir – O bloco de Curicica, no Rio, toca marchinhas, sambas-enredo e outros clássicos carnavalescos. Desfila no final de semana de pré-Carnaval.